Podsumowanie Dnia: Nasdaq pod presją spadków akcji technologicznego 📉Kawa traci ponad 4%

Odczyty aktywności PMI za wrzesień, z największych europejskich gospodarek zaskoczyły spadkiem w przypadku Francji, natomiast w Niemczech wzrosły benchmarki zbiorczy jak i usługowy; oba powyżej poziomu 52. W przypadku przemysłu aktywność spadła z 50,2 do 48,5.

Dane PMI z Wielkiej Brytanii za wrzesień 2025 rozczarowały inwestorów. Indeks PMI dla sektora usług spadł do 51,9 pkt (prognoza: 53,0 pkt), a dla przemysłu do 46,2 pkt (prognoza: 47,1 pkt). Zbiorczy PMI również wyniósł 51,9 pkt, poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 53 pkt.

W Europie indeksy giełdowe zamknęły sesję w mieszanych nastrojach. Niemiecki DAX cofnął się o ponad 0,3%, a brytyjski FTSE zamknął sesję płasko. Indeksy na Wall Street notują spadki. Wyprzedaży akcji dużych firm przewodzi Nvidia, Oracle i Amazon; walory tracą odpowiednio -3%, -2,5% oraz ponad -4%; Nasdaq 100 cofa się o blisko -0,7%. Z drugiej strony akcje Taiwan Semiconductor rosną o blisko 3%.

Wstępny odczyt wrześniowego indeksu PMI dla USA wskazują na umiarkowane spowolnienie aktywności gospodarczej. Dane z usługi i przemysłu także wskazały nieznaczne spowolnienie i ‘zawiodły’ oczekiwania. Zbiorczy PMI wyniósł 53,6 pkt, co jest nieznacznie poniżej prognoz na poziomie 54 pkt. Odc

Indeks Richmond Fed za wrzesień okazał się znacząco poniżej prognoz , osiągając poziom -17 wobec oczekiwanych -5 i poprzedniego odczytu -7 .

Jerome Powell wskazał, że Fed jest gotowy dostosować politykę i obniżyć stopy, przywiązując obecnie większą uwagę słabnącemu rynkowi pracy. Mimo to, prognozy Rezerwy Federalnej wskazują, że proinflacyjny wpływ ceł utrzyma się

Michelle Bowman z Rezerwy Federalnej (FED) wyraziła zaniepokojenie rosnącym ryzykiem spowolnienia rynku pracy w USA. W swoim przemówieniu wskazała na możliwość gwałtownego pogorszenia sytuacji na rynku pracy w nadchodzących miesiącach, szczególnie jeśli warunki popytowe nie ulegną poprawie, co może skłonić firmy do redukcji zatrudnienia.

Politykę monetarną komentowali dziś także Goolsbee i Bostic. Bankierzy skłaniają się ku rozsądnym obniżkom stóp i wszyscy przekazali, iż dużą uwagę poświęcą napływającym danym z rynku pracy, który osłabił się latem, tego roku.

Szwedzki bank centralny Riksbank niespodziewanie obniżył stopę procentową do 1,75% , podczas gdy oczekiwano, że pozostanie ona na poziomie 2,00% . Celem tego kroku jest wsparcie gospodarki, która wymaga impulsu po okresie spowolnienia. Jednocześnie Riksbank sygnalizuje, że może to być ostatnia obniżka w obecnym cyklu – stopy mogą pozostać na nowym poziomie przez dłuższy czas.

We wrześniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,5% , co było zgodne z oczekiwaniami rynku (poprzednio: 5,4%). Ministerstwo Pracy wskazuje, że wzrost bezrobocia rejestrowanego jest efektem nowych przepisów, które weszły w życie w czerwcu, zmniejszając liczbę wyrejestrowań osób bezrobotnych.

Kontrakty terminowe na kawę Arabica na ICE cofnęły się dziś o blisko 4,5% wobec oczekiwanych intensywniejszych opadów w Brazylii. Ceny nie zareagowały wzrostem na krytykę Donalda Trumpa pod adresem Brazylii i prezydenta Luli, która wskazuje, że wysokie cła na Brazylię zostaną utrzymane przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości.