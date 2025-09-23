Podsumowanie Dnia: Nasdaq pod presją spadków akcji technologicznego 📉Kawa traci ponad 4%

- Odczyty aktywności PMI za wrzesień, z największych europejskich gospodarek zaskoczyły spadkiem w przypadku Francji, natomiast w Niemczech wzrosły benchmarki zbiorczy jak i usługowy; oba powyżej poziomu 52. W przypadku przemysłu aktywność spadła z 50,2 do 48,5.
- Dane PMI z Wielkiej Brytanii za wrzesień 2025 rozczarowały inwestorów. Indeks PMI dla sektora usług spadł do 51,9 pkt (prognoza: 53,0 pkt), a dla przemysłu do 46,2 pkt (prognoza: 47,1 pkt). Zbiorczy PMI również wyniósł 51,9 pkt, poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 53 pkt.
- W Europie indeksy giełdowe zamknęły sesję w mieszanych nastrojach. Niemiecki DAX cofnął się o ponad 0,3%, a brytyjski FTSE zamknął sesję płasko. Indeksy na Wall Street notują spadki. Wyprzedaży akcji dużych firm przewodzi Nvidia, Oracle i Amazon; walory tracą odpowiednio -3%, -2,5% oraz ponad -4%; Nasdaq 100 cofa się o blisko -0,7%. Z drugiej strony akcje Taiwan Semiconductor rosną o blisko 3%.
- Wstępny odczyt wrześniowego indeksu PMI dla USA wskazują na umiarkowane spowolnienie aktywności gospodarczej. Dane z usługi i przemysłu także wskazały nieznaczne spowolnienie i ‘zawiodły’ oczekiwania. Zbiorczy PMI wyniósł 53,6 pkt, co jest nieznacznie poniżej prognoz na poziomie 54 pkt. Odc
- Indeks Richmond Fed za wrzesień okazał się znacząco poniżej prognoz, osiągając poziom -17 wobec oczekiwanych -5 i poprzedniego odczytu -7.
- Jerome Powell wskazał, że Fed jest gotowy dostosować politykę i obniżyć stopy, przywiązując obecnie większą uwagę słabnącemu rynkowi pracy. Mimo to, prognozy Rezerwy Federalnej wskazują, że proinflacyjny wpływ ceł utrzyma się
- Michelle Bowman z Rezerwy Federalnej (FED) wyraziła zaniepokojenie rosnącym ryzykiem spowolnienia rynku pracy w USA. W swoim przemówieniu wskazała na możliwość gwałtownego pogorszenia sytuacji na rynku pracy w nadchodzących miesiącach, szczególnie jeśli warunki popytowe nie ulegną poprawie, co może skłonić firmy do redukcji zatrudnienia.
- Politykę monetarną komentowali dziś także Goolsbee i Bostic. Bankierzy skłaniają się ku rozsądnym obniżkom stóp i wszyscy przekazali, iż dużą uwagę poświęcą napływającym danym z rynku pracy, który osłabił się latem, tego roku.
- Szwedzki bank centralny Riksbank niespodziewanie obniżył stopę procentową do 1,75%, podczas gdy oczekiwano, że pozostanie ona na poziomie 2,00%. Celem tego kroku jest wsparcie gospodarki, która wymaga impulsu po okresie spowolnienia. Jednocześnie Riksbank sygnalizuje, że może to być ostatnia obniżka w obecnym cyklu – stopy mogą pozostać na nowym poziomie przez dłuższy czas.
- We wrześniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,5%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku (poprzednio: 5,4%). Ministerstwo Pracy wskazuje, że wzrost bezrobocia rejestrowanego jest efektem nowych przepisów, które weszły w życie w czerwcu, zmniejszając liczbę wyrejestrowań osób bezrobotnych.
- Kontrakty terminowe na kawę Arabica na ICE cofnęły się dziś o blisko 4,5% wobec oczekiwanych intensywniejszych opadów w Brazylii. Ceny nie zareagowały wzrostem na krytykę Donalda Trumpa pod adresem Brazylii i prezydenta Luli, która wskazuje, że wysokie cła na Brazylię zostaną utrzymane przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości.
- Nastroje na rynku kryptowalut pozostają słabe; Bitcoin spada prawie 1% do 112 tys. USD. Jednocześnie na rynku metali obserwujemy silne wzrosty. Platyna rośnie ponad 5%, a złoto ponad 0,8%. Perspektywa słabnącego rynku pracy i wyższych cen w USA napędza ryzyko stagflacji.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.