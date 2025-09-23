Rządowy kontrakt dla United States Antimony Corporation. Akcje spółki rosną!

United States Antimony Corporation (UAMY.US) ogłosiła zawarcie ważnego kontraktu z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych, którego wartość może sięgnąć 245 milionów dolarów. Porozumienie z Defense Logistics Agency (DLA) przewiduje pięcioletnie dostawy metalicznego antymonu do Narodowego Zapasów Strategicznych USA. Umowa ma charakter „sole-source”, co oznacza, że UAMY będzie wyłącznym dostawcą antymonu w tym programie. To istotne wyróżnienie dla firmy, która dysponuje dwoma jedynymi w Ameryce Północnej zakładami przetwórczymi tego metalu oraz rozwija krajowe projekty wydobywcze. Na wieść o kontrakcie rynek zareagował natychmiastowo, a kurs akcji United States Antimony wzrósł o około 17 procent.
Antymon to surowiec uznawany przez amerykańskie władze za krytyczny, wykorzystywany m.in. przy produkcji amunicji, zapalników, stopów o podwyższonej wytrzymałości, półprzewodników, baterii oraz materiałów ognioodpornych. Jego strategiczne znaczenie wzrosło w ostatnich latach ze względu na rosnące zastosowania w sektorze wojskowym i technologiach zaawansowanych. Jednocześnie ponad 90 procent światowej podaży antymonu pochodzi z Chin, co stawia Stany Zjednoczone w trudnej pozycji geopolitycznej.
W ramach nowego kontraktu U.S. Antimony będzie nie tylko dostarczać gotowy metal, ale także rozwijać krajowe zasoby. Firma rozpoczęła już prace wydobywcze na Alasce, gdzie posiada tereny z rozpoznanym wysokogatunkowym złożem antymonu, a także prowadzi projekty w Montanie. Dodatkowo planuje uzupełniać dostawy kontrolowanym importem z zagranicy, co ma zapewnić stabilność realizacji zamówień. Pierwsze dostawy zgodnie z umową mają trafić do odbiorcy jeszcze w tym tygodniu, co świadczy o gotowości operacyjnej spółki.
Podpisanie tego kontraktu wpisuje się w szeroko zakrojoną politykę rządu USA, mającą na celu odbudowę krajowych łańcuchów dostaw surowców kluczowych dla gospodarki i obronności. Administracja dąży do zmniejszenia zależności od Chin w zakresie strategicznych minerałów, takich jak lit, kobalt, grafit, nikiel oraz antymon. W tym kontekście U.S. Antimony zabezpiecza finansowanie i rozwój, a także staje się istotnym elementem nowej architektury bezpieczeństwa surowcowego Stanów Zjednoczonych.
