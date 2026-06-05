Podsumowanie dnia: Nasdaq traci ponad 3%, metale i Bitcoin spadają 📌 Dolar straszy?

- Sesja giełdowa w Stanach Zjednoczonych przebiega dziś bardzo nerwowo wobec głębokiej wyprzedaży akcji związanych z trendem AI: spadają półprzewodniki, giganty BigTech i rozgrzane w ostatnim czasie do czerwoności spółki z branży układów pamięci jak SanDisk czy Micron. W efekcie indeks Nasdaq 100 traci 3,3%, a S&P spada 1,7% na fali wyprzedaży w sektorze technologicznym, którego waga w SPX wynosi rekordowe ok. 35%. Lepiej w USA radzą sobie dziś sektor bankowy, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard czy Coca-Cola.
- Nastroje na giełdzie europejskiej były słabe, DAX zamknął sesję 0,75% niżej, CAC40 tracił nieznacznie, a brytyjski FTSE nieznacznie zyskał. WIG20 spadał prawie 2%. Słabo radził sobie WIG-Banki, a akcje Creotech Instruments (CRI.PL) taniały ponad 10% na fali szerszej realizacji zysków w wielu rozgrzanych sektorach na GPW - m.in. w segmencie kosmicznym.
- Inwestorów przestraszyły bardzo mocne dane z rynku pracy USA, które razem z trwającymi napięciami w relacjach między USA a Iranem możemy traktować jako sygnał relatywnie jastrzębiej pozy Fed w 2026 roku. Indeks dolara dziś mocno rośnie, a rentowności obligacji USA istotnie wzrosły.
Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem z USA za maj (NFP) wskazała na wzrost o 172 tys. etatów wobec 89 tys. prognoz i 115 tys. poprzednio. Po danych zyskał dolar i rentowności, nastroje Wall Street słabną pośrednio w obawie przed restrykcyjną polityką Fed.
- Zmiana etatów na rynku prywatnym wskazała na 120 tys. etatów wobec 89 tys. szacunków i 123 tys. poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła bez zmian 4,3% - zgodnie z prognozą.
- Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 7 tys. etatów wobec 2 tys. szacunków i - 2 tys. spadku poprzednio, a etaty rządowe skoczyły aż o 52 tys. wobec - 8 tys. spadku w poprzednim miesiącu.
- Roczna dynamika płac wyniosła 3,4% i okazała się zgodna z oczekiwaniami, w kwietniu było to 3,6%, stopa partycypacji w rynku pracy bez zmian wskazała 61,8% - również zgodnie z prognozą.
- Mocny wzrost rentowności i indeksu dolara (USDIDX) nakłada presję na metale szlachetne, gdzie srebro notuje 7% spadek, a złoto testuje 4330 USD za uncje, tracąc ponad 3%. Na rynku surowcowym kontrakty na kakao (COCOA) notowane na ICE tracą prawie 5%, a pszenica na CBOT pogłębia spadki i cofa się poniżęj 580.
(podsumowanie w toku)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
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