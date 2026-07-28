Podsumowanie Dnia: Rynek ogranicza korektę w oczekiwaniu na FED

USA
- Mimo umiarkowanie pozytywnych impulsów ze świata geopolityki, rynek skupił swoją uwagę na dalszej przecenie na spółkach pamięci oraz półprzewodnikach. Słabość branży AI wykorzystują spółki SaaS, które notują istotne wzrosty. Kontrakty US500 i US30 notują umiarkowane wzrosty, US2000 zatrzymuje się w okolicach otwarcia, a US100 traci ok. 0,7%. Indeks spółek technologicznych znajduje się już ok. 10% od szczytu.
- W mediach oraz wśród analityków pojawia się coraz więcej pytań o możliwe postępowanie oraz retorykę ze strony nowego prezesa FED na jutrzejszej konferencji. Odejście od polityki „forward guidance” znacznie podwyższa niepewność i wywiera dalszą presję na kruchy sentyment.
Wiadomości ze spółek, USA:
- Palantir (PLTR.US): Francuski rząd deklaruje chęć wycofania produktów spółki z agencji DGSI, w tym samym czasie szereg ośrodków analitycznych publikuje mieszane raporty na temat spółki z przewagą tych negatywnych wobec spółki. Spółka traci ok. 5%.
- Boeing (BA.US): Mimo istotnego rozczarowania pod względem rentowności, wzrost wolumenu dostaw, przychodów oraz poprawa pozycji gotówkowej spółki uspokaja inwestorów. Spółka rośnie po publikacji wyników o 5%.
- Nvidia (NVDA.US): Spółka odrabia straty z początku sesji, spowodowane obawami o “Finansowanie o obiegu zamkniętym” powiązane z najnowszymi doniesieniami o kolejnych inwestycjach w OpenAI.
- Coca Cola (KO.US): Konglomerat spożywczy opublikował wyniki za Q2 2026, w których pozytywnie zaskoczył rynek rentownością (EPS), a zarząd podniósł prognozę organicznego wzrostu sprzedaży na koniec roku o 5%. Akcje spółki zyskują ok. 4%.
- PayPal (PYPL.US): Spółka podniosła prognozy zysku na koniec roku oraz zaprezentowała inwestorom nowe metody optymalizacji kosztów. Akcje spółki rosną o ok. 4%.
Dane Makroekonomiczne, USA:
- Sentyment konsumentów wg. CB okazał się gorszy od oczekiwań i spadł on do 90,8 - osiągając najniższy poziom w tym roku.
- Ujemny bilans handlowy USA w segmencie dóbr fizycznych, spadł do 101,5 miliardów USD w Czerwcu.
Europa
- Sentyment w Europie również jest mieszany. Komentarze ECB nie wskazały jasnego kierunku dla rynku, a zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie może być tymczasowe i nie daje inwestorom na starym kontynencie powodów do zakupów. Panika na półprzewodnikach dociera również do Europy, ale mimo to większość indeksów kończy dzień nieznacznie wyżej.
Wiadomości ze spółek, Europa
- ASML (ASML.NL): Lider branży litografii kontynuuje spadki sprowokowane plotkami o tym, że Chiny mają rozpocząć produkcję nowej generacji maszyn DUV. Spółka traci ok. 3%.
- Kerning (KER.FR): Wyniki sprzedaży Gucci pokazują wyhamowanie spadku sprzedaży, osiągając 1,4 miliarda Euro w Q2 2026. Akcje spółki rosną o ok. 3%.
- Unilever (UNA.NL): Operator sklepów oraz marek konsumenckich pokazał wyniki za Q2 2026 w których zaskoczył wzrostem sprzedaży, zdolnością do kontroli cen oraz prognozami. Akcje rosną o 8%.
- Orange (ORA.FR): Operator telekomunikacyjny podniósł swoje prognozy zysków oraz wolnych przepływów pieniężnych. Akcje rosną o 4%.
- Mercedes Benz (MBG.DE): Koncern samochodowy pokazał lepsze od oczekiwań wyniki, podyktowane głównie wynikami segmentu leasingu oraz kontrolą kosztów. Akcje wzrosły o ok. 2%.
Dane Makroekonomiczne, Europa
- Wzrost sprzedaży detalicznej w Hiszpanii spadł do 0,5%. Bezrobocie spadło z poziomu 10,8% do 9,87%.
Forex
- Na rynku Forex siłę pokazuje głównie dolar nowozelandzki oraz euro, obie waluty umacniają się ok. 0,2% względem reszty koszyka walut. NZD wspierany jest przez umiarkowanie jastrzębią retorykę Banku Nowej Zelandii, a euro korzysta na spadku cen ropy.
Towary
- Rynek towarów rolnych wciąż pozostaje zdominowany przez klimat. Duże wzrosty notuje przede wszystkim kawa, której produkcja i transport pozostaje utrudniona, wzrosty cen sięgają 5%.
- Wśród surowców energetycznych trwają dalsze spadki. Perspektywa na deeskalację i/lub negocjacje między Iranem i USA sprowadzają ropę do poziomu 82 USD za baryłkę.
- Wśród metali traci srebro oraz cynk, o ok. 2%.
Krypto
- Na rynku kryptowalut dominują spadki.
- Bitcoin traci ok. 1,8% i spada poniżej 64,000 USD.
- Ethereum traci ponad 2% i spada poniżej poziomu 1900 USD.
- Solana traci ponad 2,5%, osiągając poziom 73 USD.
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