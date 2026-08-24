Podsumowanie dnia: Niewielkie spadki w oczekiwaniu na Jackson Hole i Nvidia

USA
- Giełda amerykańska rozpoczyna tydzień umiarkowanym spadkiem. Większość indeksów Wall Street spada o około 0,3-0,5%. Największe spadki widać w przypadku kontraktów US100, gdzie straty sięgają ~0,8%.
- Wielu inwestorów wciąż żyje interwencją na rynku długu przez sekretarza skarbu. Dokładne implikacje są wciąż trudne do oszacowania, jednak niewątpliwie jednym z najbardziej istotnych zagadnień jest to, czy interwencja ta jest „jednorazowa”, czy może jest początkiem nowej polityki sterowania oprocentowaniem długu.
- Mimo ogromnych implikacji takiego (potencjalnego) zwrotu w polityce, rynek wciąż oczekuje niezwykle istotnych publikacji ze strony Nvidia oraz wystąpienia w Jackson Hole. Po otrzymaniu tych informacji można oczekiwać wejścia rynku w bardziej wyraźny trend.
- Dla amerykańskich i kanadyjskich inwestorów nie bez znaczenia jest też kompletne fiasko negocjacji „handlowych”. USA ma zachować obecne cła oraz wprowadzić kolejne. Ottawa pracuje nad kolejną partią własnych ceł odwetowych. Najistotniejszym w kontekście handlu międzynarodowego skutkiem polityki antagonizowania Kanady przez D. Trumpa jest coraz mniejsza wartość umowy USMCA, która stanowi fundament dla całego handlu w Ameryce Północnej. Warto wspomnieć, że za umowę USMCA odpowiada osobiście D. Trump.
- Umiarkowanie pozytywny sygnał płynie natomiast z Zatoki Perskiej, mimo braku sukcesu negocjacji między Iranem a USA. Jak twierdzi sekretarz energii, wolumen eksportu ropy z cieśniny może być znacznie większy, potencjalnie dwukrotnie większy, niż wskazują na to publicznie dostępne dane. Trend uwalniania podaży z regionu wspiera też niedawna decyzja ze strony Iranu o przepuszczeniu szeregu tankowców należących do Iraku.
Wiadomości ze spółek, USA
- Nucor (NUE.US): Producent i dystrybutor stali zyskuje ok. 4%; jest to następstwo polityki ceł odwetowych nałożonych przez Kanadę na USA.
- AliBaba (BABA.US): Chińska spółka notowana w USA traci ok. 2% po emisji udziałów wartej ok. 10 miliardów USD.
- PDD Holdings: Operator platformy „Temu” zyskuje ponad 2% na otwarciu po publikacji lepszych od oczekiwań wyników. Na szczególną uwagę zasługują opłaty transakcyjne, które wzrosły o 13%.
- Applied Optoelectronics (AAOI.US): Spółka z branży fotoniki traci aż 16% po publikacji regulacyjnej, według której spółka przygotowuje emisję akcji o wartości 600 milionów USD.
- RegenxBio (RGNX.US): Firma farmaceutyczna traci aż 25% po tym, jak FDA wstrzymało dalsze próby nad terapią genową „RGX-121”, która docelowo ma leczyć tzw. „Hunter’s Syndrome”.
- ArcelorMittal (MT.US): Operator hut stalowych oraz dystrybutor wyrobów metalurgicznych zyskuje ok. 2% po pozytywnej rekomendacji ze strony firmy inwestycyjnej.
- Samsung Electronics (SMSN.UK): Spółka ogłosiła największy w swojej historii program zwrotu kapitału dla akcjonariuszy, wart nawet 110 bln wonów (około 65-70 mld dolarów). Mimo to, akcje spółki tracą ok. 8%.
- IBM (IBM.US): Koncern pokazał nowy procesor dla przyszłych systemów Z i LinuxONE, który może obsługiwać jednocześnie rozwiązania oparte na architekturze IBM oraz Arm. Układ powstaje w technologii 2 nm i został zaprojektowany tak, aby obsługiwać zarówno tradycyjne oprogramowanie IBM, jak i aplikacje tworzone dla Arm.
Europe
- Poniedziałkowa sesja w Europie jest wyraźnie mieszana, z względnym balansem między popytem a podażą - choć wyceny kontraktów po zamknięciu sesji wskazują na delikatną przewagę optymizmu. Liderem wzrostu jest hiszpański SPA35, który zyskuje aż 0,7%.
- Największą presją na europejskie aktywa pozostaje obawa o ceny energii i dostępność gazu z Zatoki Perskiej.
- P. Cipollone z EBC stwierdził, że nie dostrzega aktualnie ryzyk stagflacyjnych w Strefie Euro, a inflacja jest daleko od bycia niebezpieczną.
- Francuski minister finansów Lescure zapowiedział, że nie będzie proponował nowych podatków w celu poprawy rosnącego deficytu budżetowego
Wiadomości ze spółek, Europa
- Hermes (RMS.FR): Europejskie spółki z sektora luksusowego dostrzegają pierwsze sygnały stabilizacji i odbicia popytu w Chinach, napędzane głównie przez najzamożniejszych konsumentów. Akcje spółek zyskują ponad 1%.
- Sektor energetyczny w Europie radzi sobie słabo, głównie z uwagi na umiarkowany spadek cen ropy. Spadki w tym segmencie rynku sięgają ok. 2-3%.
- SSAB (SSABA.SE): Akcje europejskiego producenta stali zyskują po klęsce rozmów dot. polityki celnej między USA a Kanadą. Publikacja Morgan Stanley na temat ArcelorMittal dodatkowo wspiera sentyment wokół metalurgii.
- Stellantis (STLAM.IT): Akcje koncernu znalazły się pod presją. Niepowodzenie negocjacji między USA i Kanadą implikuje dalsze problemy dla segmentu z ekspozycją na Amerykę Północną.
- Shell (SHELL.NL): Spółka kontynuuje strategię wyprzedaży nierentownych aktywów. Sprzedaż amerykańskiego biznesu chemicznego spółki przyciąga uwagę m.in. ExxonMobil oraz funduszu Apollo Asset Management. Złożone wstępne oferty wyceniają aktywa na maksymalnie 8 mld USD, co stanowi znaczne dyskonto wobec dotychczasowych nakładów.
FOREX
- Na rynku walutowym dzisiejsza sesja pokazuje relatywną siłę dolara. USD rośnie względem CAD, CHF oraz JPY w przedziale między 0,2-0,4%. Jest to głównie pokłosie gróźb i zapowiedzi z tytułu braku porozumienia z Kanadą.
Towary
- Wśród towarów rolnych duże wzrosty można obserwować na kawie (COFFEE). Kontrakty na kawę rosną o ok. 5%, co jest podyktowane raportami o słabych zbiorach w Brazylii.
- Na rynku energetycznym ropa oddaje część wzrostów. Brent spada o 2%, do 90$ za baryłkę. Rośnie natomiast europejski gaz, który na dzisiejszej sesji wzrósł o 3%. Ten ruch jest najprawdopodobniej rezultatem dużej różnicy między możliwościami wyprowadzenia surowca z Zatoki Perskiej w warunkach niedrożności Cieśniny Ormuz.
- Metale szlachetne wyhamowują wzrosty. Dzisiejsza sesja wciąż jest wzrostowa dla złota i srebra, jednak wzrosty cen zostały ograniczone poniżej 1%.
Krypto
- Rynek kryptowalut oddaje istotną część zysków po ostatnim rajdzie na fali niepewności fiskalnej, spadki jednak wyraźnie koncentrują się wśród mniejszych tokenów.
- Bitcoin rośnie o kolejne 1% i przekracza 78 tys. USD.
- Ethereum niemal bez zmian, z kursem 2460 USD.
- Bez istotnego ruchu jest również Solana, która kończy sesję na poziomie ok. 95$.
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