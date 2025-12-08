COFFEE nurkuje 2% w reakcji na nowe prognozy produkcji oraz odroczenie regulacji w UE ☕️ 📉

Kontrakty terminowe na arabikę (COFFE) tracą dzisiaj 2%, schodząc poniżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100; ciemny fiolet) w reakcji na nowe prognozy produkcji kawy oraz kontekst regulacyjny w UE Ulgę na rynku przyniosło odroczenie wprowadzenia unijnego Rozporządzenia o Wylesianiu (EUDR) oraz dalszych prac nad projektem, który w oryginalnej formie budził obawy o potencjalne zaburzenia łańcuchów dostaw w sektorze spożywczym i napojów, potencjalnie prowadząc do wzrostu cen. Dodatkową presję sprzedażową wywołała brazylijska agencja Conab, podnosząc prognozę produkcji na 2025/26 do 56,5 mln worków (+4,3% r/r), co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii. Warto zauważyć, że dane różnią się od prognozy USDA, która przewiduje 63 mln worków, w tym 38 mln arabiki (-13,6%) oraz rekordowe 25 mln robusty (+19%). Pomimo rozbieżności, poprawiające się warunki pogodowe utrwalają presję na dalsze spadki cen. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.