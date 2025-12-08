🛢️Ropa traci 1%

Prognozy banku CBA: Australijski bank CBA prognozuje spadek cen ropy Brent poniżej 60 USD/baryłkę w 2026 roku, co sugeruje dla WTI zejście poniżej 57 USD/baryłkę.

Większa pewność podaży: Inwestorzy zyskują pewność co do przyszłej podaży, głównie z powodu powrotu 2,6 mln baryłek ropy przez OPEC+ oraz sygnałów, że USA nie planuje zaostrzenia sankcji na rosyjskie dostawy.

Zakończenie wzrostowej passy: Cena ropy spada o ponad 1%, kończąc trzykresową serię wzrostową i schodząc poniżej 60 USD/baryłkę w reakcji na techniczny opór (25 i 50 SMA).

Cena ropy naftowej traci dzisiaj ponad 1%, pomimo pozytywnego otwarcia na początku tygodnia. Ropa potencjalnie kończy dzisiaj 3 dniową passę wzrostową, wracając poniżej 60 USD za baryłkę oraz reagując na strefę podażową związaną ze średnimi ruchomymi 25 i 50 SMA.

Inwestorzy są bardziej pewni w stosunku do dostępności podaży w najbliższych miesiącach, wobec przywrócenia przez OPEC+ 2,6 mln baryłek ropy oraz chęci kontynuacji dalszego wzrostu produkcji ropy w kolejnych miesiącach. Dodatkowo rynek nie obawia się o brak dostępności podaży z Rosji. Putin zapewnia dalsze chęci stabilnych dostaw ropy do Indii, a prezydent USA wskazuje na niezadowolenie w związku z brakiem chęci Ukrainy do zawarcia pokoju z Rosją na przedstawionych z góry warunkach. To pokazuje, że Stany Zjednoczone nie zamierzają zwiększać sankcji na Rosję w najbliższym czasie.

Najnowsza prognoza banku CBA z Australii wskazuje na spadek cen ropy Brent poniżej 60 USD za baryłkę w 2026, co powinno dawać wycenę dla WTI przynajmniej poniżej poziomu 57 USD za baryłkę.

Od strony analizy technicznej warto również zwrócić uwagę na wzrostowy kanał trendowy. Dopóki jego dolna granica nie zostanie przebita, trudno oczekiwać na gotowość spadku cen w okolice ostatnich lokalnych dołków przy poziomie 57,5 USD za baryłkę.