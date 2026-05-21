🎉Poranna odprawa – Nvidia i Trump podkręcają nastroje (21.05.2026)

-
Rewelacyjne wyniki Nvidii za Q1: Gigant technologiczny zmiażdżył prognozy rynkowe, drastycznie podniósł kwartalną dywidendę do 0,25 USD oraz ogłosił potężny program skupu akcji własnych o wartości 80 mld USD, co ostatecznie wsparło poranne wzrosty kontraktów na Wall Street.
-
Trump wywołuje tąpnięcie cen ropy: Ropa Brent potaniała o ponad 5% po wpisie Donalda Trumpa o finałowej fazie rozmów pokojowych między USA a Iranem, co chwilowo przyćmiło krytyczne ograniczenia podaży i kurczące się w rekordowym tempie globalne zapasy w Cieśninie Ormuz.
-
Zwrot w polityce banków centralnych: Czerwcowa podwyżka stóp procentowych przez EBC jest już niemal pewna w obliczu walki z uporczywą inflacją, z kolei słabe dane z rynku pracy oraz spadek wskaźników PMI w Australii postawiły pod znakiem zapytania dalsze zacieśnianie polityki przez tamtejszy bank centralny.
-
Rewelacyjne wyniki Nvidii za Q1: Gigant technologiczny zmiażdżył prognozy rynkowe, drastycznie podniósł kwartalną dywidendę do 0,25 USD oraz ogłosił potężny program skupu akcji własnych o wartości 80 mld USD, co ostatecznie wsparło poranne wzrosty kontraktów na Wall Street.
-
Trump wywołuje tąpnięcie cen ropy: Ropa Brent potaniała o ponad 5% po wpisie Donalda Trumpa o finałowej fazie rozmów pokojowych między USA a Iranem, co chwilowo przyćmiło krytyczne ograniczenia podaży i kurczące się w rekordowym tempie globalne zapasy w Cieśninie Ormuz.
-
Zwrot w polityce banków centralnych: Czerwcowa podwyżka stóp procentowych przez EBC jest już niemal pewna w obliczu walki z uporczywą inflacją, z kolei słabe dane z rynku pracy oraz spadek wskaźników PMI w Australii postawiły pod znakiem zapytania dalsze zacieśnianie polityki przez tamtejszy bank centralny.
🏢 Giełda i Spółki
- Nvidia zaprezentowała bardzo silne wyniki finansowe za fiskalny Q1 2027: zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,87 USD wobec oczekiwanych 1,77 USD, natomiast przychody spółki sięgnęły 81,62 mld USD przy konsensusie rynkowym na poziomie 79,19 mld USD.
- Spółka przedstawiła również optymistyczne prognozy na kolejny kwartał, szacując przychody na średnim poziomie 91 mld USD (w przedziale ±2%), co okazało się wynikiem powyżej oczekiwań rynku plasujących się na poziomie 87,36 mld USD.
- Zarząd znacznie podniósł kwartalną dywidendę z dotychczasowych 0,01 USD do 0,25 USD na akcję oraz zapowiedział przeznaczenie aż 80 mld USD na program skupu akcji własnych.
- Reakcja inwestorów na opublikowany raport była niejednoznaczna: notowania akcji początkowo lekko spadły, po czym wzrosły o niemal 1%, a obecnie znajdują się 0,5% poniżej wczorajszego zamknięcia. To chwilowe cofnięcie rzutowało początkowo negatywnie na kontrakty terminowe na Wall Street, lecz o poranku 21 maja obserwujemy udaną kontynuację wzrostów.
- Kontrakty na indeks S&P 500 (US500) rosną aktualnie o 0,2% do poziomu 7448 punktów, z kolei kontrakty na technologiczny Nasdaq 100 (US100) zyskują 0,35%, osiągając pułap 29384 punktów.
- Mieszane raporty makroekonomiczne z Japonii oraz Australii nie przełożyły się negatywnie na wyceny tamtejszych indeksów: kontrakty na japoński Nikkei 225 zyskują niemal 1%, rosnąc do poziomu 61840 punktów, natomiast kontrakty na główny australijski indeks ASX 200 (AU200) notują zwyżkę o 0,23%.
- Sytuacja na rynkach chińskich pozostaje zróżnicowana: kontrakty terminowe na Hang Seng CE (CHN.cash) notują spadek o 0,93%, podczas gdy kontrakty na China 50 (CH50cash) rosną o 0,25%.
📊 Makroekonomia
- Stopa bezrobocia w Australii niespodziewanie wzrosła do 4,5% z wcześniejszego poziomu 4,3%. Zatrudnienie spadło o 18,6 tys. osób, mimo oczekiwanego przez rynek wzrostu o 17,5 tys. – tak słabe dane mogą sugerować, że kolejne podwyżki stóp procentowych przez tamtejszy bank centralny nie są w 100% pewne.
- Kompozytowy wskaźnik PMI dla Australii obniżył się do poziomu 47,8 punktu, co miało bezpośredni związek z rekordowym od 2021 roku spadkiem subindeksu nowych zamówień.
- Według wstępnego odczytu, kompozytowy indeks PMI dla Japonii spadł do poziomu 51,1 punktu z wcześniejszych 52,2 punktu, wyznaczając tym samym 5-miesięczny dołek. Głównym powodem pogorszenia nastrojów okazało się tąpnięcie indeksu usługowego do granicy 50 punktów.
- Z drugiej strony opublikowano bardzo mocne dane dotyczące japońskiego handlu zagranicznego: eksport wzrósł o 14,8% r/r (przy oczekiwaniach na poziomie 9,3% r/r), natomiast import zwiększył się o 9,7% r/r (wobec prognozowanego wzrostu o 8,3% r/r). Dzięki temu bilans handlowy zamknął się nadwyżką w wysokości 302 mld JPY, podczas gdy rynek spodziewał się deficytu rzędu niemal 30 mld JPY.
- Cztery niezależne źródła zbliżone do EBC zakomunikowały, że czerwcowa podwyżka stóp procentowych jest już w zasadzie pewna, jednak kolejna decyzja w lipcu stoi pod znakiem zapytania. Ruch ten ma na celu utrzymanie wiarygodności instytucji w kwestii walki z inflacją, która konsekwentnie utrzymuje się powyżej poziomu 3%.
- Analitycy Deutsche Banku prognozują, że pierwsza podwyżka będzie miała miejsce w czerwcu, a kolejna we wrześniu, co docelowo doprowadzi stopę depozytową EBC do pułapu 2,5%.
🛢️ Surowce i Geopolityka
- Notowania ropy Brent zaliczyły wczoraj ponad 5-procentową przecenę, co było bezpośrednią reakcją na wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social. Trump wskazał, że negocjacje pokojowe między USA a Iranem wkroczyły w finalną fazę, z kolei doniesienia napływające z Teheranu potwierdzają, że Iran analizuje obecnie propozycje złożone przez Stany Zjednoczone.
- Napięcia w regionie wciąż jednak potęguje fakt, że Iran ogłosił jednostronne ustanowienie strefy kontroli w Cieśninie Ormuz, która swoim zasięgiem obejmuje również wody terytorialne podlegające jurysdykcji Omanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
- Bank Goldman Sachs ostrzega, że globalne zapasy ropy naftowej i paliw kurczą się w rekordowym tempie, co wynika z faktu, że obecny przepływ surowca przez Cieśninę Ormuz wynosi zaledwie 5% standardowego wolumenu. Według szacunków GS zapasy maleją o 8,7 mln baryłek dziennie – to znacznie szybsze tempo niż deklarowane przez IEA w marcu i kwietniu, choć warto zaznaczyć, że 2/3 tego spadku wiąże się z uszczuplaniem zapasów pływających (na wodzie).
💱 Waluty
- Wczorajsza publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej (minutes) nie wywarła większego wpływu na wycenę amerykańskiego dolara.
- Główna para walutowa EURUSD odnotowała wyraźne wzrosty w okolicach otwarcia sesji na Wall Street, co zostało dodatkowo napędzone optymistycznymi słowami Trumpa na temat przebiegu negocjacji z Iranem. Obecnie kurs EURUSD stabilizuje się na poziomie 1,1620.
PILNE: Jastrzębie minutki FOMC nie wstrzymują wzrostów na rynkach
Podsumowanie dnia: 6-proc. spadek cen ropy napędza rynki
Nvidia przed wynikami: Czy znów uratuje hossę?
Strajk w Samsungu: Presja podażowa dla półprzewodników?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.