PILNE: Jastrzębie minutki FOMC nie wstrzymują wzrostów na rynkach

Zapis rozmów z ostatniego posiedzenia komitetu jest spójny z sygnałami, które docierały do nas z ostatniej konferencji prasowej prezesa Powella. Przypomnijmy, że aż trzech decydentów sprzeciwiło się wówczas tzw. “easing bias” czyli ukierunkowaniu ku niższym stopom procentowym w przyszłości. Biorąc pod uwagę to, że za obniżką wciąż opowiadał się Stephen Miran, byliśmy świadkami największego rozłamu w zakresie głosów od 1992 r.
O czym przeczytać możemy w minutkach?
- Znaczna część dyskusji skupiała się na tym, że jeśli inflacja bazowa się nie ochłodzi, kolejnym ruchem Komitetu może być podwyżka stóp procentowych.
- O ile Powell na kwietniowej konferencji starał się brzmieć na wyważonego, minutes ujawniły skalę obaw komitetu. W protokole mocno wybija się stanowisko wielu członków, że w obecnej sytuacji bilans ryzyk dla inflacji jest jednoznacznie skierowany w górę.
- Bardzo mocna jastrzębia oś w Komitecie (reprezentowana przez takich członków jak Hammack, Kashkari i Logan) uformowała się jeszcze przed oficjalnym objęciem sterów przez Warsha.
- Z protokołu dowiedzieliśmy się, że decydenci byli bardzo zaniepokojeni tym, jak wzrost krzywej kontraktów terminowych na ropę naftową zaczyna podbijać rynkowe, krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne.
- Analitycy Fedu wykazali, że po okresie schładzania warunki na rynku pracy "ustabilizowały się", co stanowiło dla części decydentów argument, że gospodarka nie znajduje się na skraju nagłego spowolnienia i nie potrzebuje wsparcia w postaci tańszego pieniądza.
Para EUR/USD pozostaje po publikacji stabilna, w okolicach 1,162. Zyski utrzymują S&P500 oraz NASDAQ Composite.
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
