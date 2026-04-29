Podsumowanie dnia - Powell zostaje w Fed, a ropa sięga ekstremów

- Kontrakty terminowe na główne indeksy w USA odnotowały wyraźną dywergencję po ostatniej konferencji Jerome'a Powella na temat decyzji dotyczącej stóp procentowych.
- Kontrakty terminowe na Nasdaq utrzymują się na plusie (US100: +0,25%), podczas gdy małe, wrażliwe na stopy procentowe spółki z Russell 2000, pogłębiają straty (US2000: -1,2%). Kontrakty terminowe na S&P 500 (US500: -0,3%) i DJIA (US30: -0,9%) również tracą.
- Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe w USA na niezmienionym poziomie (3,50%–3,75%) czwarty raz z rzędu, podkreślając ponowny skok niepewności względem perspektyw gospodarczych w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie.
- Z konsensusu “wyrwało się” czterech członków FOMC, najwięcej od 1992 roku. Stephen Miran zagłosował za obniżką stóp procentowych, natomiast Hammack, Kashkari i Logan sprzeciwili się zmianie oficjalnego oświadczenia ws. polityki monetarnej w bardziej gołębim kierunku (tj. odrzucili wzmianki o potencjalnych obniżkach).
- Powell pozostanie w FOMC jako gubernator po przejęciu fotela prezesa przez Kevina Warsha (15 maja) aż do całkowitego zamknięcia postępowania Departamentu Sprawiedliwości.
- Rentowności 2-letnich obligacji w USA skoczyły o 10 punktów bazowych w reakcji na decyzję Fed. Rynek aktualnie wycenia ok. 10% na podwyżkę stóp procentowych do końca 2026 roku, ale blisko 50% w 2027 roku.
- Powell podkreślił swoje zaufanie wobec swojego następcy, Kevina Warsha, zarówno pod względem zarządzania podwójnym mandatem Fed, jak i jego niezależności od Białego Domu.
- Ropa naftowa sięga ekstremalnie wysokich poziomów, z potencjalnie największymi zamknięciami od początku kryzysu energetycznego. Kontrakt czerwcowy Brent zamyka się na poziomie 118 USD za baryłkę, natomiast obecnie aktywny i najbardziej płynny kontrakt lipcowy notowany jest w zakresie 110-111 USD za baryłkę. Ropa WTI przebija poziom 105-106 USD za baryłkę.
- Raport DOE pokazuje ostry spadek zapasów ropy oraz produktów ropopochodnych, przy mocnym uwolnieniu rezerw strategicznych, co pokazuje mocny lokalny popyt oraz rekordowy eksport. Dla ropy surowej sięgnął on 6 mln brk, natomiast wszystkich produktów aż 14 mln brk.
- Ropa reaguje na dalszą niepewność dotyczącą Cieśniny Ormuz. Donald Trump sugeruje możliwy powrót do bombardowania Iranu i odrzuca propozycję otwarcia cieśniny i przełożenia negocjacji nuklearnych na późniejszy czas.
- Spadek zapasów wyniósł -6,2 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu o 0,3 mln brk. Zapasy benzyny spadły o 6,08 mln brk, natomiast zapasy destylatów spadły o 4,49 mln brk.
- Inflacja CPI w Niemczech za kwiecień wzrosła nieco mniej od oczekiwań do 2,9% r/r, przy oczekiwaniu 3,0% r/r oraz przy poprzednim poziomie 2,7% r/r.
- Bank Kanady pozostawia stopy procentowe bez zmian na poziomie 2,25%, przy nieco podwyższonych prognozach inflacji. Gospodarka Kanady jest odporna na szok przede wszystkim ze względu na duże nastawienie na eksport ropy.
- Zamówienia na dobra trwałe zaliczają spore odbicie o 0,8% m/m, przy oczekiwaniu na poziomie 0,5% m/m oraz przy poprzednim spadku na poziomie -1,2% m/m.
- Na rynku forex dominuje dzisiaj dolar amerykański (USDIDX: +0,25%), wsparty spadkiem apetytu na ryzyko w obliczu rosnących cen ropy oraz jastrzębią “blokadą” oświadczenia po ostatniej decyzji Fed. USDJPY handluje powyżej psychologicznego oporu 160, budząc obawy o interwencję walutową. EURUSD traci 0,3% do 1,167.
- Mocny dolar i wzrost cen ropy wywołujący obawy o inflację powodują spadek cen kruszców. Złoto spada do 4540 USD, najniższego poziomu od końca marca, natomiast srebro spada do 71,5 USD za uncję.
- Bardzo mocne wzrosty obserwujemy na wielu rynkach towarów rolnych. Kukurydza rośnie do niemal 480 centów za buszel, najwyższego poziomu od maja 2025. Mocne wzrosty widać również na pszenicy. Cukier zalicza ok. 4% wzrost, niwelując połowę spadku z ostatnich tygodni.
- Na rynku kryptowalut dominują szerokie spadki. Bitcoin cofa się ok. 1,3% do 75 300 USD, Ethereum traci ok. 2,6% do 2230 USD.
- Po sesji na Wall Street wyniki finansowe pokażą 4 duże spółki Big Tech: Microsoft, Alphabet, Meta oraz Amazon. Rynek skupi się oczywiście na zwrocie ogromnych inwestycji w AI oraz na dalszych ogromnych wydatkach kapitałowych (Capex).
Ropa ma potencjał na najwyższe zamknięcie od początku konfliktu, choć należy pamiętać, że jesteśmy po dwóch dużych rolowaniach w dół ze względu na ekstremalne backwardation. Źródło: xStation5
🔴PILNE: Stopy procentowe bez zmian, ale z jastrzębim twistem. EURUSD poniżęj 1.17
💻Microsoft: Kolejny moment prawdy. Wyniki po sesji
⏰US500 blisko rekordów przed Fed
Podsumowanie dnia: Obawy rynku w kluczowym okresie sezonu wyników
