‼️Trzy rynki warte uwagi w tym tygodniu - US100, EURUSD, USDCAD (08.06.2026)

Wkraczamy w wyjątkowo intensywny okres na rynkach finansowych. W ubiegłym tygodniu inwestorzy koncentrowali się na pozycjonowaniu pod nadchodzące decyzje monetarne oraz kluczowe odczyty inflacyjne, analizując jednocześnie wpływ konfliktu w Iranie na globalne łańcuchy dostaw. Ten tydzień przyniesie jednak skumulowany pakiet impulsów, które zdefiniują rynkowe trendy na kolejne miesiące. Przed nami rozstrzygnięcia ze strony najważniejszych banków centralnych, kluczowe odczyty inflacji z USA oraz historyczny debiut giełdowy, który zmieni układ sił w sektorze technologicznym.

US100 (Nasdaq 100)

Choć globalny sektor technologiczny wciąż napędzany jest strukturalnym boomem wokół infrastruktury potrzebnej do rozwoju sztucznej inteligencji, to w tym tygodniu uwaga Wall Street przeniesie się na segment kosmiczny i innowacyjny. Wszystko za sprawą zaplanowanego na najbliższy piątek (12 czerwca) debiutu giełdowego spółki SpaceX na giełdzie Nasdaq.

Przedsiębiorstwo planuje pozyskać z rynku nawet 75 miliardów USD przy oczekiwanej wycenie na poziomie co najmniej 1,8 biliona USD. Będzie to najprawdopodobniej największy debiut giełdowy w historii rynków kapitałowych. Historyczne precedensy wielkich debiutów (takich jak Saudi Aramco czy rynkowy szał wokół gigantów technologicznych z przełomu dekad) pokazują, że wejście podmiotu o tak ogromnej kapitalizacji zmusza fundusze instytucjonalne do natychmiastowego przebudowania portfeli i dostosowania wag benchmarkowych. Napływ świeżego kapitału oraz relokacja środków z innych komponentów technologicznych wywołają potężną zmienność na kontraktach US100, niezależnie od bieżącego sentymentu panującego na szerokim rynku. Można również wskazać, że część ostatniej wyprzedaży spółek technologicznych czy Bitcoina to właśnie tworzenie miejsca na kolejnego giganta.

EURUSD

Najważniejsza para walutowa na świecie znajdzie się w tym tygodniu w kleszczach dwóch potężnych impulsów makroekonomicznych, które zderzą ze sobą perspektywy polityki monetarnej po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.

Publikacja majowego raportu CPI z USA dostarczy kluczowych argumentów w dyskusji nad dalszymi krokami Rezerwy Federalnej. Szacunki wskazują na odbicie wskaźnika zasadniczego do poziomu 4,1% r/r (głównie przez dynamiczny wzrost cen paliw), co może potencjalnie stanowić tegoroczny szczyt inflacji. Z kolei miesięczna inflacja bazowa ma wzrosnąć w umiarkowanym tempie, nieco ponad 0,2%.

Dzień po danych z USA, Europejski Bank Centralny podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Scenariusz bazowy zakłada podwyżkę o 25 punktów bazowych. Presja na euro może wzrosnąć, ponieważ uwaga skupi się na dalszych perspektywach. Deklaracja kolejnych ruchów może pomóc euro, ale jednocześnie zwątpienie w dalsze podwyżki może doprowadzić do wyraźnej przeceny.

USDCAD

Kolejnym ciekawym rynkiem, na który należy zwrócić uwagę w kontekście danych makro, to para walutowa USDCAD. W środę (10 czerwca) uwaga inwestorów przeniesie się do Ottawy, gdzie decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi Bank Kanady (BoC).

Oczekuje się, że BoC utrzyma stopę procentową bez zmian na poziomie 2,25%. Decyzja ta podyktowana jest faktem, że gospodarka Kanady weszła w techniczną recesję, a wskaźniki inflacji bazowej uległy wyraźnemu schłodzeniu. Taka postawa stawia kanadyjski bank centralny w głębokiej rozbieżności z amerykańskim Fedem. Stany Zjednoczone mierzą się obecnie z konsekwencjami bezprecedensowego szoku naftowego wywołanego wojną w Iranie. Choć bankierzy z BoC starają się zachować akomodacyjne podejście ze względu na słabość krajowego wzrostu, globalne czynniki podażowe będą wywierać presję na kanadyjską walutę.