Podsumowanie dnia: Powrót zieleni na amerykańskich indeksach, Big Techy nadrabiają straty z początku sesji

Amerykańskie indeksy notują dziś kontynuację wzrostów. S&P 500 rośnie o 0,7%, Nasdaq 100 zyskuje 0,5%, a Dow Jones rośnie o 1,2%. Najlepiej radzi sobie indeks mniejszych spółek Russell 2000, który zyskuje ok. 2%.

Alphabet traci dziś ponad 5% po decyzji Departamentu Sprawiedliwości naciskającej na spółkę, by ta sprzedała Google Chrome. Jest to ruch związany z antymonopolowymi działaniami w obszarze wyszukiwarek, w którym wciąż Google ma dominującą pozycję.

