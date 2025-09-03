Podsumowanie dnia - Rekordy Alphabet utrzymują Nasdaq przy wzrostach

- Na amerykańskim rynku akcji widać wyraźne rozwarstwienie — Nasdaq i S&P 500 rosną na rynku kasowym dzięki silnym zwyżkom spółek technologicznych — głównie Google, podczas gdy Dow Jones pozostaje pod presją słabszych danych z rynku pracy i obaw o kondycję gospodarki. Patrząc na kontrakty wygląda to następująco: US500 znajduje się blisko wczorajszego zamknięcia, a US100 rośnie o 0,25%. US30 traci 0,38%
- Na rynku długu rentowności amerykańskich obligacji spadają, sygnalizując popyt na bezpieczne aktywa, podczas gdy w innych krajach G7 – zwłaszcza w Wielkiej Brytanii – długoterminowe rentowności rosną do poziomów nienotowanych od dekad. Ogólnie inwestorzy balansują między oczekiwaniem na wsparcie monetarne a obawami o fiskalne ryzyka i trwałość wzrostu.
- Warto zwrócić uwagę na rentowności 30 letnie w USA, które zbliżyły się do poziomu 50 punktów. Po rekordowych aukcjach krótkoterminowych obligacji w USA w sierpniu, oczekuje się zmniejszenia emisji we wrześniu. Niemniej pojawia się ryzyko zmniejszającej się płynności na rynku
- Słabość wskaźników zatrudnienia zwiększa oczekiwania na obniżki stóp Fed, co wspiera wyceny spółek wzrostowych i złoto, ale wywiera również dalszą presję na dolara.
- Raport JOLTS pokazuje spadek nowych wakatów do 7,18 mln z poziomu 7,357 mln, przy oczekiwaniu wzrostu do 3,37 mln
- Złoto rośnie do nowych historycznych szczytów w obliczu oczekiwania gołębiego wydźwięku Fed podczas najbliższego posiedzenia. Złoto sięga już ponad 3550 USD za uncję, podczas gdy srebro narusza poziom 41 USD za uncję
- Z drugiej strony obserwujemy niewielką presję spadkową na metalach przemysłowych. Miedź obniża się dzisiaj poniżej 10000 USD
- Ropa naftowa reaguje negatywnie na pogłoski o tym jako by OPEC+ miał znów podnieść produkcje, zadają kolejny cios cenom ropy. Ropa spada dziś o ponad 2%.
- Cena gazu ziemnego w USA mocno wzrosła podczas dzisiejszej sesji, przekraczając nawet poziom 3,1 USD/MMBTU wobec oczekiwań na ponowny wzrost popytu na energię elektryczną w zachodnich stanach. Ceny gazu stabilizują się minimalnie powyżej 3 USD. Jutro poznamy ważny raport na temat stanu zapasów, oczekuje się wyraźnego przyrostu wobec niskiego zużycia w zeszłym tygodniu
- Google w zasadzie wygrywa pozew antymonopolowy wytoczony mu przez Departament Sprawiedliwości. Spółka na dzisiejszej sesji notuje kolejny rekord wszech czasów, zyskując ok. 8%, na fali rozładowania wielu czynników ryzyka dla firmy. Pośredni beneficjent tego wyroku - Apple, również rośnie. Te dwie spółki ratują dziś indeksy przed kolejnymi spadkami.
- Rynek kryptowalut ma się dziś dobrze. Ethereum rośnie o ponad 3%. Tak wysoki popyt na aktywa skrajnie ryzykowne może sygnalizować, że sentyment na rynku nie jest jeszcze tak zły jak wydawać może się niektórym analitykom i komentatorom.
- PKB w Australii w ujęciu rocznym za Q2 rośnie o 1,8% r/r, przy oczekiwaniu 1,6% r/r. Poprzednio był to wzrost na poziomie 1,4% r/r. W ujęciu kwartalnym jest to wzrost na poziomie 0,6% k/k, również powyżej oczekiwań
- Indeks PMI dla usług z Chin dla mniejszych spółek wypada na poziomie 53 punktów za sierpień, powyżej oczekiwanych 52,4 oraz powyżej poprzedniego poziomu 52,6
- Indeks PMI dla usług ze strefy euro wypada ostatecznie niżej na poziomie 50,5 przy wstępnym odczycie na poziomie 50,7 oraz przy poprzednim poziomie 51 punktów. Powodem jest spadek PMI w Niemczech poniżej 50 punktów oraz niski odczyt we Włoszech i Hiszpanii
- Inflacja PPI w strefie euro wypada na poziomie 0,2% r/r, przy oczekiwaniu 0,1% r/r oraz przy poprzednim poziomie 0,6% r/r. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost na poziomie 0,4% m/m, powyżej oczekiwanych 0,2% m/m
- Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami. Stopa referencyjna to obecnie 4,75%. W komunikacie Rada wskazała na spadek inflacji, ale jednocześnie podkreśla ryzyko związane z cenami energii oraz polityką fiskalną. Jutro o 15:00 konferencja prasowa z udziałem profesora Glapińskiego
