Euforia na akcjach Alphabet — spółka rośnie o 8% po wygranej w sądzie.

Gigant technologiczny Alphabet, potocznie znany jako Google, wspina się na swój nowy szczyt wszech czasów, rosnąc na dzisiejszej sesji o zawrotne 8%. Kapitalizacja spółki tylko dziś wzrosła o 220 miliardów dolarów! Wyrok sądu pozwala Google zachować hegemonię na rynku.

W 2024 roku Departament Sprawiedliwości USA wniósł pozew antymonopolowy przeciwko kalifornijskiej spółce technologicznej. Wskazał on na szereg nieetycznych praktyk antykonsumenckich i tendencji monopolistycznych. Po prawie rocznej batalii zapadł wyrok. Google nie będzie zmuszone do podziału swojego biznesu na kilka podmiotów, dzięki czemu zachowa efekt skali.

na kilka podmiotów, dzięki czemu zachowa efekt skali. Sąd również pozwolił firmie zachować opłaty dla Apple w celu zapewnienia domyślności w systemie iOS dla przeglądarki Google. W zamian sąd zobowiązał Alphabet do szeregu ustępstw. Spółka zmuszona będzie od teraz dzielić się zbieranymi danymi z konkurencją.

Obowiązywać zacznie zakaz umów na wyłączność dla Google.

Departament Sprawiedliwości uznał wyrok za swoje zwycięstwo, jednak inwestorzy Alphabet i Apple uważają inaczej. Wyceny spółek odczuwają silne wzrosty, wśród akcjonariuszy panuje euforia po wyroku. Warto pamiętać, że te dwie spółki odpowiadają za 15% zawartości indeksu Nasdaq 100. Tak ogromny wzrost jest w stanie pociągnąć cały indeks w górę i przyczynić się do zmiany sentymentu. Źródło: Xstation

