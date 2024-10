Podsumowanie dnia: Rozczarowujące dane NFP z USA wzmacniają spadki na globalnych indeksach

Dane NFP z rynku pracy z USA okazały się niższe od oczekiwań. W sierpniu zatrudnienie w sektorach pozarolniczych i pozarządowych wzrosło o 142 tys. wobec prognoz zakładających 160 tys. Jednocześnie zrewidowano w dół wartości za lipiec do 89 tys. (poprzedni odczyt: 114 tys.). Stopa bezrobocia spadła o 0,1 p.p. do 4,2%, co było zgodne z prognozami.