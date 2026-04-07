Podsumowanie dnia 🗽Rynek akcji próbuje zatrzymać spadki w oczekiwaniu na decyzję USA o ataku na Iran (07.04.2026)

- Niemiecki DAX spadał dziś ponad 1%, brytyjski FTSE spadał ponad 0,85%, a francuski CAC40 prawie 0,65%, po mieszanych finalnych odczytach PMI usług z europejskich gospodarek. Dane Sentix wskazały na potężny spadek nastrojów biznesowo-inwestycyjnych w strefie euro - do poziomów niewidzianych od kwietnia 2025 (-19.2 vs -8 prognoz i -3.1 poprzednio). Z kolei polski WIG20 cofnął się prawie 0,5%
- Indeksy giełdowe w USA wymazały część spadków z otwarcia, kontrakt na S&P 500 spada 0,3% wobec ponad 1% chwilę po otwarciu giełdy za oceanem. Zamówienia na dobra trwałe w USA spadły o 1,4% m/m, mocniej, od oczekiwanego spadku o -1,2% po 0% m/m poprzednio. Bazowe zamówienia (bez środków transportu) wzrosły jednak o 0,8%, wobec 0,5% oczekiwań. Austan Goolsbee z Fed ostrzegł przed realnym ryzykiem inflacyjnym - skokiem cen paliw, obniżającym wzrost i utrudniającym walkę z inflacją.
- Jednoroczne oczekiwania inflacyjne w marcowym badaniu New York Fed wzrosły do 3,4%, wobec oczekiwań na poziomie 3,5% oraz z 3,0% wcześniej, wracając do poziomów z grudnia. Oczekiwania trzyletnie wzrosły jedynie nieznacznie, do 3,1% z 3,0%, a pięcioletnie pozostały bez zmian na poziomie 3,0%. Ogólny wniosek jest taki, że krótkoterminowe obawy inflacyjne wyraźnie wzrosły, ale długoterminowe oczekiwania pozostają relatywnie zakotwiczone.
- John Williams z Fed zachował relatywnie spokojny ton mimo wyższych odczytów. Podkreślił, że polityka monetarna pozostaje odpowiednia, co sugeruje brak potrzeby reakcji na pojedynczy szok inflacyjny. Wskazał też, że inflacja może wynieść około 2,75% w 2026 roku, z wyraźniejszą presją w połowie roku. Obecny przedział stóp procentowych wynosi 3,5% - 3,75%, a Fed nadal sygnalizuje jedną obniżkę w tym roku.
- Trump zagroził potężnymi atakami na Iran ale utrzymuje, że sprawy wciąż mogą się zmienić przed finalną decyzją o ataku. Iran poinformował wcześniej, że wycofał się z rozmów z Amerykanami po groźbach prezydenta USA i poza doniesieniami Axios, nie ma informacji o trwających rozmowach między stronami. Ropa utrzymuje się w pobliżu 110 USD za baryłkę, wskazując, że inwestorzy nie widzą perspektywy porozumienia co do otwarcia Cieśniny Ormuz w najbliższym czasie.
- Złoto notuje 0,5% wzrost i rośnie do 4650 USD za uncję, a kurs EURUSD rośnie 0,3%. Kryptowaluty złapały zadyszkę, a Bitcoin nie zdołał wzrosnąć powyżej 70 tys. USD. i cofnął się dziś do 68,5 tys. USD. Z kolei kontrakty terminowe na kakao spadają dziś prawie 7% na ICE, częściowo z powodu silniejszego dolara.
- Analitycy Bank of America dodali akcje Microsoftu do listy topowych firm z USA, ale walory spółki nie notują istotnego odbicia w reakcji na te doniesienia. Nastroje w sektorze technologicznym pozostają słabe. Wzrostami wyraóżniają się akcje Broadcomu, który notuje 5% wzrost wobec umowy na chipy z Google i Anthropic oraz United Health Gropu - gigant ubezpieczeniowy skacze dziś 10% w górę.
(Podsumowanie dnia w toku)
Ropa utrzymuje wzrosotwy trend i utrzymuje się w przedziale 110 USD za baryłkę przed zapowiadanym przez Trumpa atakiem na Iran. Zgodnie ze stanowiskiem prezydenta USA, decyzja o ataku możę zapaść we środę, około godziny 2 w nocy, polskiego czasu. Iran zapowiedział bezprecedensowym odwetem na sąsiednie kraje i adekwatna infrastrukturę. Według wypowiedzi Irańczyków, Teheran ma do dyspozycji ponad 45 tys. dronów i kilkanaście tysięcy rakiet, a jego zapasy są 'dalekie od uszczuplonych'. Z kolei Pentagon twierdzi, że irańska armia jest słaba i niezdolna do zwycięstwa.
Źródło: xStation5
