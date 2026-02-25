Podsumowanie dnia - Rynek czeka na Nvidię

- Indeksy giełdowe na Wall Street wyraźnie zyskują w trakcie środowej sesji w oczekiwaniu na wyniki Nvidia, czyli największej spółki giełdowej na świecie
- Nasdaq 100 rósł nawet o 1%, natomiast S&P 500 zaliczył wzrost na poziomie ok. 0,7%
- Nvidia ma zaprezentować wyniki po sesji na Wall Street i rynek oczekuje na wzrost przychodów o blisko 70% do poziomu niemal 66 mld USD. Oczywiście rynek liczy na mocne pokonanie konsensusu i rynek opcji implikuje ok. 5% ruch w jedną lub drugą stronę.
- Akcje Nvidia zyskują ponad 2% przed wynikami i znajdują się blisko poziomu 2%. Warto wspomnieć, że spółki takie jak TSMC czy ASML znajdują się na historycznych szczytach, a spółki które kupują od Nvidia zaprezentowały ostatnio w raportach oczekiwania rekordowych capexów
- Dolar znajduje się dzisiaj pod lekką presją, z EURUSD powracającym powyżej 1,18
- Słaby dolar i globalna niepewność związana z przyszłymi ruchami Trumpa w stosunku do ceł oraz Iranu powodują wzrost cen złota o ponad 1% powyżej 5200 USD oraz srebra powyżej 90 USD (+4%)
- Donald Trump nie zaskoczył w trakcie wystąpienia State of the Union.. Powtórzył potrzebę utrzymania strategii ceł i mówił o chęci rozwiązania kwestii Iranu drogą porozumienia.
- Mocno ma się dzisiaj rynek kryptowalut. Bitcoin zyskuje 7% i notuje poziomy bliskie 69 tys. Ethereum rośnie o 11% i powraca powyżej 2000 usd
- Warner Bros wskazał, że Paramount przedstawił nową ofertę zakupu akcji po cenie 31 USD. Potencjalnie jest to lepsza oferta niż ta prezentowana przez Netflix
- Miesięczne dane inflacyjne w Australii wypadły powyżej oczekiwań, co zwiększa szansę na kolejną podwyżkę ze strony RBA. AUDUSD zyskuje dzisiaj niemal 1%
- Jen pozostaje w dalszym ciągu słaby wobec spekulacji, iż rząd preferuje tańszego jena i nie chce podwyżek stóp procentowych. Para USDJPY rośnie powyżej 156.
- Ropa naftowa pozostaje wysoko wobec ryzyka związanego z atakiem USA na Iran. Choć Trump chce pokojowego rozwiązania, to wskazuje, że w trakcie negocjacji Iran prowadzi prace i odbudowę placówek nuklearnych, co ma zwiększać szanse na potencjalne naloty w najbliższym czasie
- Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły dzisiaj o niemal 16 mln brk przy oczekiwaniu rzędu prawie 2 mln brk. Zapasy rosną powyżej poziomów z zeszłego roku, ale znajdują się poniżej 5 letniej średniej
- Wobec wysokich cen i ogromnej nadpodaży, kraje takie jak Rosja i Iran obniżają ceny eksportowe swojej ropy
- CME raportuje awarię i zawiesza handel na gazie ziemnym oraz metalach. Warto wspomnieć, że jutro mamy do czynienia z First Position Day na rynku kontraktów, natomiast w piątek First Notice Day. Jest to w szczególności waż
