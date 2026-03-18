Spadki na Wall Street 🚩 US30 traci blisko 1%

Wall Street handluje niżej przed decyzją Fedu, a nastroje pogarszają zarówno wyższy od oczekiwań odczyt inflacji producenckiej, jak i rosnąca niepewność co do tego, jak bank centralny zareaguje na coraz trudniejsze otoczenie inflacyjne.

Indeks Dow Jones Industrial Average traci 351 punktów, czyli ponad 0,8%, podczas gdy S&P 500 spada o 0,5%, a Nasdaq Composite ponad 0,6%. Rynek na kilka godzin przed komunikatem Fedu wyraźnie ogranicza apetyt na ryzyko.

, wyraźnie powyżej konsensusu na poziomie . To sugeruje, że presja inflacyjna narastała jeszcze zanim wybuchł konflikt z Iranem. Innymi słowy, Fed nie wchodzi w to posiedzenie z inflacją, która była wcześniej już wyraźnie opanowana. Stawka ryzyka rośnie?

Cła i ropa

Zdaniem CrossCheck Management, mocniejszy odczyt PPI wynika w dużej mierze z ceł, które podbijają ceny metali, komponentów przemysłowych i szeroko rozumianych kosztów produkcji. W jego ocenie nie jest to przejściowy szum inflacyjny, ale bardziej strukturalny problem cenowy, który może wywierać presję na politykę pieniężną nawet do trzeciego kwartału. Ten obraz komplikuje dodatkowo energia.

Od wybuchu wojny z Iranem ceny ropy wyraźnie wzrosły, a ten ruch nie został jeszcze w pełni odzwierciedlony w najnowszych raportach inflacyjnych. Rynek coraz mocniej obawia się, że wyższe koszty energii zaczną w kolejnych miesiącach przenikać do cen konsumenckich.

Te obawy dobrze widać na rynku surowców. WTI rosła o ponad 2%, zbliżając się do 99 USD za baryłkę , podczas gdy Brent zyskiwał ponad 5%, dochodząc do okolic 109 USD za baryłkę . Ostatnia fala wzrostów pojawiła się po doniesieniach, że Izrael uderzył w największy irański zakład przetwórstwa gazu w prowincji Buszehr.

Fed i Trump

Ropa rosła już także w poprzedniej sesji po wpisie Donalda Trumpa na Truth Social, w którym stwierdził, że USA nie potrzebują wsparcia sojuszników z NATO na Bliskim Wschodzie. Wcześniej sugerował on możliwość stworzenia koalicji mającej chronić statki przepływające przez Cieśninę Ormuz, choć część państw miała podchodzić do tego pomysłu bez większego entuzjazmu.

Rynek nadal zakłada, że Fed pozostawi stopy procentowe bez zmian w przedziale 3,5%–3,75%. Prawdziwy ciężar dzisiejszego wydarzenia leży jednak nie tyle w samej decyzji, ile w wydźwięku komunikatu i w tym, czy Jerome Powell zasugeruje, że wyższe ceny ropy mogą istotnie zmienić perspektywy polityki monetarnej. To właśnie tutaj koncentruje się dzisiejsze ryzyko eventowe. Rynek nie oczekuje ruchu na stopach, ale oczekuje jasności, jak Fed zamierza opisać nowe połączenie uporczywej inflacji, napięć geopolitycznych i rosnących ryzyk dla wzrostu.

Inwestorzy pozostają ostrożni

Ameriprise Financial wskazuje, że inwestorzy pozostają ostrożni zarówno przed decyzją Fedu, jak i w obliczu podwyższonych cen ropy. Kluczowe będzie to, jak decydenci uwzględnią konflikt z Iranem w swojej ocenie ryzyk inflacyjnych oraz perspektyw wzrostu gospodarczego. Jednocześnie rynek akcji wciąż znajduje wsparcie w relatywnie solidnym tle wynikowym. Saglimbene podkreślił również, że fundamenty pozostają korzystne dla amerykańskich akcji, mimo że inwestorzy muszą jednocześnie mierzyć się z wysoką niepewnością geopolityczną oraz obawami o zakłócenia związane z rozwojem AI.

Poza Fedem uwaga rynku kieruje się także na Micron Technology , który opublikuje wyniki po zamknięciu sesji. Kurs spółki wzrósł w tym roku o niemal 62% , napędzany silnym popytem na pamięci o wysokiej przepustowości, co czyni ten raport jednym z ważniejszych punktów dzisiejszego kalendarza.

US30 (interwał H1)

Kontrakt na Dow Jones Industrial Average (US30) notuje mocny spadek i cofa się w pobliże lokalnych dołków.

Źródło: xStation5