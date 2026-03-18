US Open: Wojenna niepewność i gorąca inflacja mrożą nastroje na Wall Street

Eskalacja konfliktu: Atak Izraela na gigantyczne irańskie pole gazowe South Pars wywołał groźby odwetu wobec aktywów energetycznych w całym regionie Zatoki Perskiej. Ropa Brent rośnie dzisiaj o ponad 5% nawet do 110 USD za baryłkę. Gaz TTF rośnie również o ponad 5% do niemal 55 EUR/MWh
Inflacja znów zaskakuje: Niespodziewany skok wskaźnika PPI o 0,7% m/m w lutym sugeruje, że presja cenowa rosła jeszcze przed wybuchem wojny.
- Fed pod ścianą: Rynek niemal całkowicie wycofał się z zakładów na obniżki stóp procentowych w 2026 roku przed dzisiejszą konferencją Jerome’a Powella.
Środowa sesja na Wall Street rozpoczyna się od wyraźnych spadków, przerywając dwudniowe odbicie. Warto również zauważyć, że po dzisiejszej sesji nastąpi rolowanie kontraktów terminowych, dlatego jutrzejszy skok na otwarciu nie powinien być interpretowany jako nagła poprawa sytuacji.
Inwestorzy reagują na niebezpieczną kombinację danych makroekonomicznych i geopolityki. Informacja o uderzeniu w irańską infrastrukturę przesyłową wywołała kolejny skok cen ropy, która od początku konfliktu (28 lutego) podrożała już o niemal 50%, natomiast od początku tego roku jest to wzrost o ponad 70%. Rynek obawia się, że "lepka" inflacja w połączeniu z szokiem podażowym na rynku energii zmusi Rezerwę Federalną do utrzymania restrykcyjnej polityki znacznie dłużej, niż zakładano. Choć na ten moment nie możemy wskazywać na to, że banki centralne rzucą się z powrotem na podwyżki, gdyż sytuacja jest odmienna od 2022 roku, zbyt długie zwlekanie ze względu na oczekiwanie szybkiego powrotu do normalności również może być błędem.
Analiza techniczna US500
Indeks S&P 500 traci na otwarciu około 0,6%, wymazując optymizm z ostatnich dwóch dni. US500 traci ok. 0,5% i potencjalnie obserwujemy objęcie bessy po wczorajszym odbiciu. Jeśli US500 zamknie się poniżej 6700 punktów, możemy doświadczyć próby kolejnego testu strefy popytowej powyżej 6600 punktów. Niemniej warto pamiętać, że US500 po rolowaniu otworzy się o ok. 50 punktów wyżej niż obecny marcowy kontrakt. US500 może również reagować na dzisiejsze wystąpienie Jerome Powella. Kluczowe będzie to, czy bank centralny wskaże na ryzyko powrotu inflacji i reakcję banku centralnego, czy jednak szok podażowy na rynku ropy naftowej nie zmusi banku do zmiany kierunku w polityce monetarnej.
Wieści ze spółek: AI i półprzewodniki pod prąd rynkowi
- Micron Technology: Spółka pozostaje jednym z liderów 2026 roku dzięki hossie na rynku chipów pamięci. Rynek z niecierpliwością czeka na dzisiejsze wyniki finansowe, które zostaną opublikowane po zamknięciu sesji.
- Sektor optyczny: Firmy Applied Optoelectronics (+9,5%), Lumentum (+10%) oraz Coherent (+6,4%) silnie rosną po konferencji w Los Angeles, gdzie zaprezentowano optymistyczne prognozy popytu na infrastrukturę AI.
- Swarmer Inc: Software’owy debiutant od dronów AI kontynuuje silny wzrost, zyskując kolejne ponad 90%. To obecnie najsilniejszy debiut na amerykańskim rynku w ciągu ostatniego roku.
- CF Industries: Producent nawozów tracił na początku sesji nawet 4,0% po obniżeniu rekomendacji przez Mizuho. Analitycy uznali, że wzrosty cen akcji dyskontujące blokadę Cieśniny Ormuz i wzrost cen nawozów są już "przesadzone". Spółka wychodzi jednak na plus wraz z kolejnym wzrostem cen ropy. Od początku tego roku spółka zdrożała o 60%
- Lululemon: Prognoza drugiego z rzędu roku spadku zysków uderza w notowania marki, która boryka się z problemami wizerunkowymi i brakiem stałego lidera na stanowisku CEO.
- Kryptowaluty: Spółki powiązane z rynkiem cyfrowym, jak Gemini Space Station, tracą po obniżeniu prognoz dla Bitcoina przez analityków Citi, którzy wskazują na powolne postępy w legislacji.
Amazon: Początek końca snów o AI?
Czy FDA sabotuje spółki medyczne? Rollercoaster na wycenach uniQure
US OPEN: Wall Street korzysta na danych i poprawie nastrojów
Block Inc. zwalnia 40% załogi i rośnie o 16% – czy to nowy paradygmat?
