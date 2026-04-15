Podsumowanie dnia: Rynek zatrzymuje się na szczycie

- Na środowej sesji rynek przyjmuje postawę wyczekującą, jednak sentyment przechyla się w stronę optymizmu. Wyceny wspierane są głównie przez wyniki sektora finansowego, kolejne kontrakty z sektora technologicznego oraz, przede wszystkim, realną szansę na deeskalację i zakończenie konfliktu w Zatoce Perskiej. Główne indeksy amerykańskiej giełdy zyskują, jednak wzrosty są ograniczone do poziomów poniżej 1%. Najlepiej radzi sobie NASDAQ, a Dow pozostaje w tyle.
- Po ok. dwutygodniowej fali wzrostów S&P 500 znajduje się „o włos” od ATH, osiągając szczyt intraday na poziomie 7001 punktów.
- Nvidia wspiera spółki kwantowe swoim nowym modelem, a akcje firm z tego sektora rosną średnio o ponad 10%.
- Snap zwalnia ponad 15% załogi i rośnie o 6%.
- Tesla rośnie o ponad 6% po tym, jak CEO spółki ujawnia nowy chip „AI5”.
- Wśród danych makroekonomicznych z USA:
- Indeks NY Empire zaskoczył powyżej oczekiwań: wzrost do 11 wobec oczekiwań -0,5 (poprzednio -0,2).
- Zapasy paliw i ropy znacznie poniżej oczekiwań; ropa sygnalizuje słabszy popyt.
- Dużo gorzej wygląda sentyment w Europie. Większość indeksów notuje niewielkie spadki. Najgorszy sentyment wydaje się panować na francuskim CAC40, który osunął się o ok. 0,6%. Siłę pokazuje WIG20, który rośnie o ok. 0,8%.
- ASML pobił oczekiwania rynku oraz podniósł prognozy sprzedaży na koniec roku, mimo to akcje spadły o 4%.
- Duże spadki notują spółki „luksusowe”: Hermès oraz Kering rozczarowały wynikami i straciły blisko 10%. Lepiej poradził sobie LVMH, który zakończył sesję „na zero”.
- Na rynku walut:
- Dolar australijski umacnia się - zysk względem dolara to aż 0,5%.
- Gorzej radzi sobie frank szwajcarski: waluta traci ok. 0,2% do większości głównych par.
- Rynek towarowy:
- Surowce energetyczne pozostają w zawieszeniu, w oczekiwaniu na jaśniejsze deklaracje ze strony decydentów w Iranie i USA. Ropa WTI kończy dzień w okolicach 91 USD, a Brent 95 USD.
- Na rynku metali przemysłowych i szlachetnych ruchy cen są ograniczone do okolic 1%. Zyskują platyna, aluminium i cynk. Traci pallad.
- Umiarkowanie pozytywny sentyment przeważa na rynku krypto: Ethereum i Solana rosną o niecały 1%. Bitcoin notuje minimalne spadki, pozostając tuż poniżej 74 000 USD.
