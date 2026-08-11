US Open: Nasdaq szuka kierunku 🗽Akcje Hims & Hers reagują na wyniki

- Wall Street pozostaje bez wyraźnego kierunku: S&P 500 oscyluje wokół poziomu odniesienia, Nasdaq traci ok. 0,4%, a Dow Jones zyskuje ok. 0,4%, podczas gdy rynek czeka na środowy CPI i kolejne sygnały dotyczące polityki Fed.
- Nvidia zyskuje ponad 1% i stabilizuje szeroki rynek, podczas gdy słabość Apple, Microsoftu, Alphabetu i Amazona ciąży Nasdaq 100, wskazując na wyraźnie selektywny charakter dzisiejszego handlu.
- Ropa stabilizuje się w pobliżu 81 USD za WTI i 87 USD za Brent, ponieważ inwestorzy równoważą sygnały postępu w rozmowach Iranu z Omanem w sprawie Cieśniny Ormuz z utrzymującym się impasem na linii Teheran–Waszyngton.
- Nasdaq 100 pozostaje w mocnym trendzie długoterminowym, zyskując 17,3% YTD i 26,6% r/r, jednak wskaźnik C/Z na poziomie 31,6x oraz słabsze krótkoterminowe momentum zwiększają znaczenie dalszego wzrostu zysków spółek dla utrzymania wysokich wycen.
- Wall Street pozostaje bez wyraźnego kierunku: S&P 500 oscyluje wokół poziomu odniesienia, Nasdaq traci ok. 0,4%, a Dow Jones zyskuje ok. 0,4%, podczas gdy rynek czeka na środowy CPI i kolejne sygnały dotyczące polityki Fed.
- Nvidia zyskuje ponad 1% i stabilizuje szeroki rynek, podczas gdy słabość Apple, Microsoftu, Alphabetu i Amazona ciąży Nasdaq 100, wskazując na wyraźnie selektywny charakter dzisiejszego handlu.
- Ropa stabilizuje się w pobliżu 81 USD za WTI i 87 USD za Brent, ponieważ inwestorzy równoważą sygnały postępu w rozmowach Iranu z Omanem w sprawie Cieśniny Ormuz z utrzymującym się impasem na linii Teheran–Waszyngton.
- Nasdaq 100 pozostaje w mocnym trendzie długoterminowym, zyskując 17,3% YTD i 26,6% r/r, jednak wskaźnik C/Z na poziomie 31,6x oraz słabsze krótkoterminowe momentum zwiększają znaczenie dalszego wzrostu zysków spółek dla utrzymania wysokich wycen.
Wall Street rozpoczęła wtorkową sesję w spokojnym tonie, a główne indeksy poruszają się bez wyraźnego kierunku. Inwestorzy ważą oznaki postępu w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz przeciwko utrzymującym się wątpliwościom dotyczącym szerszego porozumienia między USA a Iranem. Stabilizacja cen ropy ogranicza presję na rynek, podczas gdy wzrost akcji Nvidii pomaga utrzymać S&P 500 w pobliżu poziomu odniesienia. Uwaga inwestorów szybko przesuwa się jednak w stronę danych inflacyjnych z USA, które po słabym raporcie z rynku pracy mogą mieć istotne znaczenie dla oczekiwań wobec Fed.
- S&P 500 pozostaje blisko poziomu odniesienia, Nasdaq Composite traci około 0,4%, a Dow Jones Industrial Average rośnie o około 202 punkty, czyli 0,4%.
- Nvidia zyskuje ponad 1% i wspiera szeroki rynek po informacji o współpracy z sześcioma dużymi zarządzającymi aktywami w celu zmobilizowania ponad 500 mld USD na inwestycje w infrastrukturę AI.
- Ceny ropy pozostają relatywnie stabilne: WTI notowane jest w pobliżu 81 USD za baryłkę, a Brent około 87 USD. Rynek nadal reaguje przede wszystkim na doniesienia z Bliskiego Wschodu.
- Iran sygnalizuje, że zbliża się do porozumienia z Omanem w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, ale jednocześnie odrzuca możliwość wznowienia bezpośrednich rozmów z USA bez spełnienia określonych warunków.
- Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że negocjacje nie mogą zostać wznowione, dopóki USA – w ocenie Teheranu – naruszają czerwcowe memorandum i nie zrekompensują Iranowi tych naruszeń.
- Najważniejszym punktem makroekonomicznym tygodnia będzie środowy raport CPI za lipiec, a dzień później rynek pozna dane PPI. Odczyty będą szczególnie istotne po słabym raporcie z rynku pracy, który skomplikował perspektywy polityki Fed.
- Raportowane dziś przez ankietę NFIB nastroje w sektorze małych firm w USA pozytywnie zaskoczyły analityków i wzrosły do 11-miesięcznego maksimum.
- Fed znajduje się w coraz trudniejszym położeniu: wyższe ceny ropy zwiększają ryzyko inflacyjne, podczas gdy słabsze zatrudnienie rodzi pytania o kondycję konsumenta i tempo wzrostu gospodarczego. Rynek będzie więc oceniał, czy inflacja nadal słabnie na tyle, aby pozwolić Fed utrzymać stopy bez zmian.
US100 (interawał D1)
Patrząc na wykres US100 widzimy, że benchmark nieznacznie dziś traci, ale w szerszej perspektywie utrzymuje momentum po V-kształtnym, dynamicznym odbiciu. Kolejny impuls z obencych poziomów mógłby wynieść indeks na nowe szczyty w pobliżu 30,500 punktów. Istotnym oporem jest obecnie "okrągły" poziom 30,000 punktów, a wsparciem EMA50 (pomarańczowa linia), która przebiega przy ok. 27,350 punktów.
Źródło: xStation5
Nasdaq 100 – obraz sesji
Nasdaq 100 pozostaje dziś pod lekką presją, ale mapa rynku pokazuje znacznie bardziej zniuansowany obraz niż sugerowałby sam indeks. Najważniejszym pozytywnym punktem sesji jest Nvidia (+1,44%), której wzrost częściowo amortyzuje słabość pozostałych megacapów technologicznych, w tym Apple (-0,55%), Microsoft (-0,67%) i Broadcom (-0,67%). Wyraźnie słabszy sentyment widoczny jest również w Alphabet (-1,49%) i Amazonie (-1,09%), co przy ich dużej wadze skutecznie ogranicza możliwość mocniejszego odbicia całego indeksu. Jednocześnie pod powierzchnią rynku dobrze zachowuje się część segmentu półprzewodników, gdzie obok Nvidii rosną m.in. Applied Materials, KLA i Lam Research. Dzisiejsza sesja ma więc charakter rotacyjny, a nie jednoznacznie risk-off – kapitał nie opuszcza całego sektora technologicznego, lecz przesuwa się pomiędzy jego poszczególnymi segmentami. Dla dalszego kierunku Nasdaq kluczowe będzie to, czy siła półprzewodników rozszerzy się na największe spółki software i internetowe, ponieważ bez ich udziału trudno będzie zbudować trwały impuls wzrostowy.
Źródło: XTB Research
Nasdaq 100 – największe wzrosty i spadki
Rozpiętość stóp zwrotu pozostaje wyjątkowo wysoka, a najlepszym przykładem jest Nebius (+5,58%) przy niemal 50-procentowym spadku Monster Beverage, co pokazuje, że na poziomie pojedynczych spółek zmienność jest znacznie większa niż na samym indeksie. W czołówce wzrostów wyraźnie dominują technologie, a ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP i Applied Materials wskazują na utrzymujący się popyt na szeroko rozumiany ekosystem półprzewodników. Warto jednak zauważyć, że część liderów ma za sobą już bardzo mocny rajd – Sandisk zyskuje ponad 400% YTD, a Lam Research, Applied Materials czy Teradyne również notują trzycyfrowe stopy zwrotu w dłuższym horyzoncie. Po drugiej stronie rynku uwagę całkowicie przyciąga Monster Beverage (-49,77%), którego przecena ma charakter zdecydowanie odstający od normalnej dziennej zmienności Nasdaq 100. Słabo zachowują się również AppLovin (-4,52%) i Datadog (-4,27%), podczas gdy przeceny pozostałych spółek z dolnej części tabeli są znacznie bardziej umiarkowane. Z punktu widzenia inwestora najważniejszym sygnałem pozostaje więc utrzymująca się selektywność rynku – Nasdaq nie jest dziś historią o jednolitym kierunku sektora technologicznego, lecz o coraz większym znaczeniu wyników i perspektyw konkretnych spółek.
Źródło: XTB Research
Nasdaq 100 – wycena, momentum i szerokość rynku
Nasdaq 100 traci około 0,3% w trakcie dzisiejszej sesji, ale w szerszej perspektywie trend pozostaje mocny: indeks zyskuje 17,3% YTD i 26,6% w ciągu ostatniego roku, pozostając jedynie 3,4% poniżej historycznego maksimum. Fundamentem tej siły nadal pozostaje technologia, która od początku roku zyskuje około 25,3%, choć właśnie ten sektor jest dziś największym obciążeniem dla indeksu ze spadkiem o około 1,2%. Szerokość rynku nie wysyła obecnie alarmujących sygnałów – około 70% spółek pozostaje powyżej 200-sesyjnej średniej, choć jedynie 55,6% znajduje się ponad SMA50, co sugeruje pewne osłabienie krótkoterminowego momentum. Największym wyzwaniem pozostaje wycena: Nasdaq 100 handlowany jest przy cena/zysk około 31,6x, a sektor technologiczny przy blisko 40x, przez co poprzeczka dla dalszego wzrostu wyników pozostaje wysoko zawieszona. Jednocześnie 56% komponentów indeksu znajduje się dziś na plusie, mimo spadku samego benchmarku, co pokazuje, że za ujemną stopę zwrotu odpowiada przede wszystkim zachowanie kilku spółek o największej kapitalizacji. Obecna struktura rynku nie wskazuje zatem na szeroką kapitulację inwestorów, ale przy wysokich mnożnikach dalsze wzrosty będą wymagały coraz mocniejszego potwierdzenia w dynamice zysków, szczególnie wśród największych beneficjentów boomu AI.
Źródło: XTB Research
Wiadomości ze spółek
- Intel (INTC) – Akcje producenta chipów nieznacznie cofnęły się, ale już odrabiają straty po zwiększeniu planowanej emisji akcji z 15 do 20 mld USD. Pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na ogólne cele korporacyjne i wsparcie rozbudowy infrastruktury związanej z AI, jednak dla akcjonariuszy krótkoterminowym obciążeniem pozostaje ryzyko rozwodnienia udziałów.
- Riot Platforms (RIOT) – Akcje spółki rosną blisko 8% po wynikach za II kwartał, w których przychody wyniosły 174,2 mln USD wobec oczekiwanych 154,3 mln USD. Dodatkowym katalizatorem jest umowa na 191 MW mocy centrum danych z jednym z czołowych laboratoriów AI, która wzmacnia narrację o dywersyfikacji Riot poza tradycyjny mining Bitcoina i potencjalnym wykorzystaniu infrastruktury energetycznej spółki przez sektor AI.
Hims & Hers po wynikach – wzrost pozostaje mocny, rynek patrzy na rentowność
Akcje Hims & Hers Health (HIMS) niezniacznie rosną i wymazują początkowe spadki po publikacji wyników za II kwartał, ponieważ bardzo wysoka dynamika sprzedaży została przyćmiona przez pogorszenie rentowności. Przychody wzrosły o 38% r/r do 753 mln USD, a liczba subskrybentów zwiększyła się o 21%, co pokazuje, że popyt na ofertę telemedyczną spółki – obejmującą m.in. dermatologię, zdrowie seksualne i leki na redukcję masy ciała – pozostaje mocny. Jednocześnie Hims zanotował 86,3 mln USD straty netto, a strata na akcję wyniosła 0,37 USD wobec zysku 0,17 USD rok wcześniej, co przesunęło uwagę inwestorów z tempa ekspansji na koszt jej finansowania.
Szczególnie istotny pozostaje segment leków GLP-1, ponieważ wycena Hims jest silnie związana z oczekiwaniami dotyczącymi udziału spółki w szybko rosnącym rynku terapii odchudzających. Po wcześniejszym sporze z Novo Nordisk obie firmy osiągnęły porozumienie umożliwiające sprzedaż markowych leków na odchudzanie za pośrednictwem platformy Hims, w zamian za zakończenie promowania przez spółkę preparatów GLP-1 wytwarzanych w formule compounded. To wzmacnia strategiczną pozycję platformy, ale jednocześnie zwiększa znaczenie sprawnej monetyzacji szybko rosnącej bazy klientów.
Spółka podniosła całoroczne prognozy i oczekuje przyspieszenia biznesu w drugiej połowie roku, jednak ścieżka realizacji tych założeń pozostaje wymagająca. Prognoza zakłada bowiem znaczną poprawę zysków szczególnie w IV kwartale, co zdaniem analityków Citi zwiększa ryzyko wykonania planu. Międzynarodowy biznes rozwija się bardzo szybko – przychody wzrosły ponad 17-krotnie, przede wszystkim dzięki przejęciu australijskiego Eucalyptus – podczas gdy sprzedaż w USA zwiększyła się o 17%. Dla rynku kluczowym pytaniem nie jest więc obecnie, czy Hims potrafi szybko rosnąć, lecz czy potrafi przełożyć skalę, ekspansję międzynarodową i boom na GLP-1 na trwałą poprawę marż i zysków.
Źródło: xStation5
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