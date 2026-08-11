US Open: Nasdaq szuka kierunku 🗽Akcje Hims & Hers reagują na wyniki

Patrząc na wykres US100 widzimy, że benchmark nieznacznie dziś traci, ale w szerszej perspektywie utrzymuje momentum po V-kształtnym, dynamicznym odbiciu. Kolejny impuls z obencych poziomów mógłby wynieść indeks na nowe szczyty w pobliżu 30,500 punktów. Istotnym oporem jest obecnie "okrągły" poziom 30,000 punktów, a wsparciem EMA50 (pomarańczowa linia), która przebiega przy ok. 27,350 punktów.

Wall Street rozpoczęła wtorkową sesję w spokojnym tonie, a główne indeksy poruszają się bez wyraźnego kierunku. Inwestorzy ważą oznaki postępu w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz przeciwko utrzymującym się wątpliwościom dotyczącym szerszego porozumienia między USA a Iranem. Stabilizacja cen ropy ogranicza presję na rynek, podczas gdy wzrost akcji Nvidii pomaga utrzymać S&P 500 w pobliżu poziomu odniesienia. Uwaga inwestorów szybko przesuwa się jednak w stronę danych inflacyjnych z USA, które po słabym raporcie z rynku pracy mogą mieć istotne znaczenie dla oczekiwań wobec Fed.

Źródło: xStation5

Nasdaq 100 – obraz sesji

Nasdaq 100 pozostaje dziś pod lekką presją, ale mapa rynku pokazuje znacznie bardziej zniuansowany obraz niż sugerowałby sam indeks. Najważniejszym pozytywnym punktem sesji jest Nvidia (+1,44%), której wzrost częściowo amortyzuje słabość pozostałych megacapów technologicznych, w tym Apple (-0,55%), Microsoft (-0,67%) i Broadcom (-0,67%). Wyraźnie słabszy sentyment widoczny jest również w Alphabet (-1,49%) i Amazonie (-1,09%), co przy ich dużej wadze skutecznie ogranicza możliwość mocniejszego odbicia całego indeksu. Jednocześnie pod powierzchnią rynku dobrze zachowuje się część segmentu półprzewodników, gdzie obok Nvidii rosną m.in. Applied Materials, KLA i Lam Research. Dzisiejsza sesja ma więc charakter rotacyjny, a nie jednoznacznie risk-off – kapitał nie opuszcza całego sektora technologicznego, lecz przesuwa się pomiędzy jego poszczególnymi segmentami. Dla dalszego kierunku Nasdaq kluczowe będzie to, czy siła półprzewodników rozszerzy się na największe spółki software i internetowe, ponieważ bez ich udziału trudno będzie zbudować trwały impuls wzrostowy.

Źródło: XTB Research

Nasdaq 100 – największe wzrosty i spadki

Rozpiętość stóp zwrotu pozostaje wyjątkowo wysoka, a najlepszym przykładem jest Nebius (+5,58%) przy niemal 50-procentowym spadku Monster Beverage, co pokazuje, że na poziomie pojedynczych spółek zmienność jest znacznie większa niż na samym indeksie. W czołówce wzrostów wyraźnie dominują technologie, a ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP i Applied Materials wskazują na utrzymujący się popyt na szeroko rozumiany ekosystem półprzewodników. Warto jednak zauważyć, że część liderów ma za sobą już bardzo mocny rajd – Sandisk zyskuje ponad 400% YTD, a Lam Research, Applied Materials czy Teradyne również notują trzycyfrowe stopy zwrotu w dłuższym horyzoncie. Po drugiej stronie rynku uwagę całkowicie przyciąga Monster Beverage (-49,77%), którego przecena ma charakter zdecydowanie odstający od normalnej dziennej zmienności Nasdaq 100. Słabo zachowują się również AppLovin (-4,52%) i Datadog (-4,27%), podczas gdy przeceny pozostałych spółek z dolnej części tabeli są znacznie bardziej umiarkowane. Z punktu widzenia inwestora najważniejszym sygnałem pozostaje więc utrzymująca się selektywność rynku – Nasdaq nie jest dziś historią o jednolitym kierunku sektora technologicznego, lecz o coraz większym znaczeniu wyników i perspektyw konkretnych spółek.

Źródło: XTB Research

Nasdaq 100 – wycena, momentum i szerokość rynku

Nasdaq 100 traci około 0,3% w trakcie dzisiejszej sesji, ale w szerszej perspektywie trend pozostaje mocny: indeks zyskuje 17,3% YTD i 26,6% w ciągu ostatniego roku, pozostając jedynie 3,4% poniżej historycznego maksimum. Fundamentem tej siły nadal pozostaje technologia, która od początku roku zyskuje około 25,3%, choć właśnie ten sektor jest dziś największym obciążeniem dla indeksu ze spadkiem o około 1,2%. Szerokość rynku nie wysyła obecnie alarmujących sygnałów – około 70% spółek pozostaje powyżej 200-sesyjnej średniej, choć jedynie 55,6% znajduje się ponad SMA50, co sugeruje pewne osłabienie krótkoterminowego momentum. Największym wyzwaniem pozostaje wycena: Nasdaq 100 handlowany jest przy cena/zysk około 31,6x, a sektor technologiczny przy blisko 40x, przez co poprzeczka dla dalszego wzrostu wyników pozostaje wysoko zawieszona. Jednocześnie 56% komponentów indeksu znajduje się dziś na plusie, mimo spadku samego benchmarku, co pokazuje, że za ujemną stopę zwrotu odpowiada przede wszystkim zachowanie kilku spółek o największej kapitalizacji. Obecna struktura rynku nie wskazuje zatem na szeroką kapitulację inwestorów, ale przy wysokich mnożnikach dalsze wzrosty będą wymagały coraz mocniejszego potwierdzenia w dynamice zysków, szczególnie wśród największych beneficjentów boomu AI.

Źródło: XTB Research

Wiadomości ze spółek

Intel (INTC) – Akcje producenta chipów nieznacznie cofnęły się, ale już odrabiają straty po zwiększeniu planowanej emisji akcji z 15 do 20 mld USD. Pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na ogólne cele korporacyjne i wsparcie rozbudowy infrastruktury związanej z AI, jednak dla akcjonariuszy krótkoterminowym obciążeniem pozostaje ryzyko rozwodnienia udziałów.