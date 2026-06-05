Wykres Dnia: EURUSD - Rynek dostał ostrzeżenie z Europy. Teraz czeka na odpowiedź Ameryki

Notowania EURUSD przypominają dziś przeciąganie liny na krawędzi klifu, gdzie jedna ze stron – strefa euro – nagle straciła grunt pod nogami. Dzisiejszy poranek przyniósł twarde zderzenie z rzeczywistością, a nadchodzący raport z amerykańskiego rynku pracy może ostatecznie przesądzić o tym, kto w tym pojedynku dyktuje warunki.

Źródło: xStation5

Co kształtuje notowania EURUSD?

NFP w centrum uwagi

Najważniejszym wydarzeniem dnia pozostaje publikacja amerykańskich danych z rynku pracy. Raport Non-Farm Payrolls od miesięcy pozostaje jednym z kluczowych wskaźników dla Rezerwy Federalnej, ponieważ pozwala ocenić kondycję gospodarki oraz presję płacową.

Dla rynku walutowego znaczenie tych danych jest szczególne. Mocniejszy od oczekiwań odczyt mógłby ograniczyć oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA, wspierając rentowności obligacji i umacniając dolara. Z kolei słabsze dane zwiększyłyby prawdopodobieństwo bardziej łagodnej polityki Fedu, co mogłoby wywołać presję na amerykańską walutę i wesprzeć notowania EURUSD.

W praktyce oznacza to, że dzisiejsza publikacja może stać się głównym katalizatorem ruchów na rynku jeszcze przed zakończeniem tygodnia.

Rozczarowujący obraz gospodarki strefy euro

Jednocześnie coraz większą uwagę przyciągają dane płynące z Europy. Finalny odczyt PKB za pierwszy kwartał okazał się wyraźnie słabszy od oczekiwań rynku. Gospodarka strefy euro skurczyła się o 0,2% kwartał do kwartału, podczas gdy konsensus zakładał wzrost o 0,1%. Jeszcze większe rozczarowanie przyniósł odczyt roczny, który wyniósł zaledwie 0,3% wobec oczekiwanych 0,8%.

Tak znacząca różnica względem prognoz sugeruje, że ożywienie gospodarcze pozostaje znacznie bardziej kruche, niż wcześniej zakładano. Dla euro jest to niekorzystny sygnał, ponieważ słabszy wzrost gospodarczy może ograniczać przestrzeń do utrzymywania bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny.

Konsument wysyła niepokojące sygnały

Presję na wspólną walutę zwiększają również wcześniejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Odczyty pokazały słabszą aktywność konsumentów, co wpisuje się w obraz spowalniającej gospodarki w strefie euro.

To szczególnie istotne, ponieważ konsumpcja pozostaje jednym z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego. Jeżeli gospodarstwa domowe ograniczają wydatki, trudniej oczekiwać wyraźnego przyspieszenia aktywności ekonomicznej w kolejnych kwartałach. Rynek zaczyna więc coraz uważniej analizować, czy słabość europejskiej gospodarki ma charakter przejściowy, czy może sygnalizuje głębsze problemy.

Fed kontra EBC

W centrum uwagi pozostaje również porównanie perspektyw polityki monetarnej po obu stronach Atlantyku. Jeszcze kilka miesięcy temu inwestorzy koncentrowali się przede wszystkim na terminie pierwszych obniżek stóp procentowych. Dziś coraz większe znaczenie ma pytanie, który z banków centralnych będzie zmuszony do bardziej zdecydowanego luzowania polityki.

Jeżeli amerykańska gospodarka nadal będzie prezentować relatywną odporność, a dane z Europy pozostaną słabe, różnica w oczekiwaniach wobec Fedu i EBC może ponownie zacząć wspierać dolara. To właśnie ten element pozostaje jednym z najważniejszych fundamentów dla średnioterminowego kierunku EURUSD.

Geopolityka i nastroje inwestorów

Dodatkowym źródłem niepewności pozostaje sytuacja geopolityczna związana z napięciami na Bliskim Wschodzie. Rynek nadal monitoruje rozwój wydarzeń w regionie Zatoki Perskiej oraz potencjalny wpływ konfliktu na ceny energii i globalny handel.

W okresach podwyższonej awersji do ryzyka część kapitału tradycyjnie kieruje się w stronę dolara amerykańskiego, który nadal postrzegany jest jako jedna z głównych bezpiecznych przystani światowego systemu finansowego. Oznacza to, że nawet jeśli dane makroekonomiczne nie przyniosą jednoznacznych sygnałów, geopolityka może pozostawać dodatkowym czynnikiem wspierającym amerykańską walutę.

Obraz rynku

EURUSD znajduje się obecnie pod wpływem kilku przeciwstawnych sił. Z jednej strony inwestorzy oczekują kluczowych danych z amerykańskiego rynku pracy, które mogą znacząco wpłynąć na wycenę przyszłych decyzji Fedu. Z drugiej strony coraz słabsze dane ze strefy euro budzą obawy o tempo wzrostu gospodarczego i perspektywy polityki EBC.

Całość uzupełnia podwyższona niepewność geopolityczna, która utrzymuje wysoki poziom ostrożności na globalnych rynkach finansowych. W krótkim terminie to właśnie kombinacja danych makroekonomicznych oraz zmian oczekiwań wobec banków centralnych będzie najprawdopodobniej decydować o kierunku notowań EURUSD.