PULS GPW: Koniec tygodnia z umiarkowanym spadkiem

W pierwszej połowie piątkowej sesji, na europejskich parkietach dominują spadki. Jest to spowodowane dalszym dyskontowaniem obaw o sytuację na Bliskim Wschodzie oraz nerwowym oczekiwaniem na dane gospodarcze. Kontrakty na WIG20 tracą ok. 1%.
Pogorszenie się szerokiego sentymentu widać m.in na przykładzie ankiety INI. Indeks wskazuje spadek oczekiwań wzrostu o 15,3 punktów procentowych, do 43,8%.
Pewne obawy mogą budzić również słowa Prezesa NBP z ostatniej konferencji, który komunikuje brak zamiaru podnoszenia stóp procentowych w najbliższym czasie. Z jednej strony może to wspierać indeksy, a z drugiej - istnieje obawa, że doprowadzi to do wymknięcia się oczekiwań inflacyjnych spod kontroli i wymusi bardziej gwałtowne działania w perspektywie kilku kwartałów.
Dane makroekonomiczne
- Rynek pozna dane o wzroście gospodarczym w strefie Euro. Oczekiwania to 0,1% wzrostu kwartalnego oraz 0,9% wzrostu w ujęciu rocznym, co jest spadkiem z poziomu 1,3%.
- O godzinie 14:00, polscy inwestorzy poznają minutki z posiedzenia RPP.
- O godzinie 14:30 USA opublikuje dane dot. wynagrodzeń i bezrobocia – duże zaskoczenie może sprowokować ruch indeksów również w Europie.
W20 (D1)
Kurs na wykresie przeniósł się w górną sekcję kanału konsolidacji, jednak popyt ma wyraźny problem z pokonaniem ostatniego szczytu na poziomie FIBO 161,8, co dodatkowo wzmacnia tę strefę oporu. Obecnie kupujący próbują zapobiec utracie inicjatywy, broniąc poziomu ~3600, wsparciem może być dodatkowo krótkoterminowa linia trendu (różowa). Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- KGHM (KGH.PL) - Konglomerat górniczy traci na otwarciu ok. 3%, w świetle braku informacji cenotwórczych, można interpretować ten ruch jako realizację zysku po wzrostach ceny.
- Tarczyński (TAR.PL) - Zarząd spółki zdecydował o przeznaczeniu 37,44 mln zł z zysku spółki za 2025 na wypłatę dywidendy, co daje 3,30 zł dywidendy na akcję.
- Creotech Instruments (CRI.PL) - Spółka zdecydowała o podwyższeniu kapitału zakładowego, poprzez emisję nowych akcji. Cena spółki traci ok. 3%.
- Atal (1AT.PL) - UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Atal kontroli nad spółkami z Grupy Budner. Wartość transakcji wynosi 133,5 mln zł.
Wykres Dnia: EURUSD - Rynek dostał ostrzeżenie z Europy. Teraz czeka na odpowiedź Ameryki
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