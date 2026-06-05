PULS GPW: Koniec tygodnia z umiarkowanym spadkiem

W pierwszej połowie piątkowej sesji, na europejskich parkietach dominują spadki. Jest to spowodowane dalszym dyskontowaniem obaw o sytuację na Bliskim Wschodzie oraz nerwowym oczekiwaniem na dane gospodarcze. Kontrakty na WIG20 tracą ok. 1%.

Pogorszenie się szerokiego sentymentu widać m.in na przykładzie ankiety INI. Indeks wskazuje spadek oczekiwań wzrostu o 15,3 punktów procentowych, do 43,8%.

Pewne obawy mogą budzić również słowa Prezesa NBP z ostatniej konferencji, który komunikuje brak zamiaru podnoszenia stóp procentowych w najbliższym czasie. Z jednej strony może to wspierać indeksy, a z drugiej - istnieje obawa, że doprowadzi to do wymknięcia się oczekiwań inflacyjnych spod kontroli i wymusi bardziej gwałtowne działania w perspektywie kilku kwartałów.

Dane makroekonomiczne

Rynek pozna dane o wzroście gospodarczym w strefie Euro. Oczekiwania to 0,1% wzrostu kwartalnego oraz 0,9% wzrostu w ujęciu rocznym, co jest spadkiem z poziomu 1,3%.

O godzinie 14:00, polscy inwestorzy poznają minutki z posiedzenia RPP.

O godzinie 14:30 USA opublikuje dane dot. wynagrodzeń i bezrobocia – duże zaskoczenie może sprowokować ruch indeksów również w Europie.

W20 (D1)

Kurs na wykresie przeniósł się w górną sekcję kanału konsolidacji, jednak popyt ma wyraźny problem z pokonaniem ostatniego szczytu na poziomie FIBO 161,8, co dodatkowo wzmacnia tę strefę oporu. Obecnie kupujący próbują zapobiec utracie inicjatywy, broniąc poziomu ~3600, wsparciem może być dodatkowo krótkoterminowa linia trendu (różowa). Źródło: xStation5

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