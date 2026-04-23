Podsumowanie dnia: Spadki ogarniają Wall Street 📉 Dolar i ropa w natarciu 💸 🛢️

Po mieszanym starcie handlu, Wall Street przeszło do zdecydowanej defensywy. Nasdaq osuwa się 1%, obciążony dodatkowo wyprzedażą sektora oprogramowania, na czerwono handluje również indeks małych spółek Russell 2000 (-0,9%), S&P 500 (-0,7%) oraz DJIA (-0,65%).
Spadki na głównych indeksach napędzają przede wszystkim obawy o powrót działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Minister obrony Izraela zadeklarował, że państwo jest gotowe do kolejnego uderzenia na Iran i czeka jedynie na zielone światło ze strony Stanów Zjednoczonych. Irańskie media dodatkowo podały o aktywacji systemów obrony powietrznej.
Za wyprzedaż sektora oprogramowania odpowiada reakcja inwestorów na wyniki spółki ServiceNow (NOW.US: -19%), która zawiodła inwestorów w kwestii monetyzacji rozwiązań AI. Za “poprawny, ale bez szału” uznano również 22-proc. wzrost subskrypcji rok do roku.
Wstępne wskaźniki PMI za kwiecień w USA wzrosły powyżej oczekiwań, zarówno w przemyśle (54 vs 52,5 prognoza; 4-letnie maksimum), jak i usługach (51,3 vs 50,6 prognoza). Niemniej wynik to w dużej mierze zasługa komponentów cenowych, które przedłużyły wzrosty, wskazując na rosnącą presję inflacyjną w biznesie.
Meta (META.US), spółka-matka Facebooka i Instagrama, zapowiedziała redukcję zatrudnienia o 10% celem zwiększenia efektywności. Akcje tracą 2,5%.
Indeksy w Europie mają za sobą mieszaną sesję. Straty odnotowała przede wszystkim giełda w Budapeszcie (BUX: -1,1%) i Madrycie (IBEX 35: -1,1%), lekko pod kreską zamknął się niemiecki DAX (-0,15%) czy brytyjski FTSE 100 (-0,19%), natomiast zyskami wyróżnił się francuski CAC 40 (+0,87%), wsparty świetnymi wynikami STMicroelectronics (+14,4%) i L’Oréal (+9%).
Spadki dotarły również na GPW. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 1%, natomiast kontrakt na WIG20 (W20) jest 1,3% pod kreską. Wśród bluechipów najgorzej wypadły akcje CD Projekt (-3,2%), na czerwono również wszystkie banki (PKO BP: -1,7%, Pekao: -2,7%). Zyski odnotowały jedynie akcje Pepco (+8,9%), Kęty (+0,7%), PGE (+0,6%), Allegro (+0,5%) oraz Orlenu (+0,4%). Wyróżniający wynik Pepco to zasługa podniesionych prognoz, zwłaszcza dla zysku netto.
Na rynku Forex doszło do gwałtownego wznowienia wzrostów na dolarze (USDIDX: +0,2%) w wyniku obaw o wznowienie działań wojennych w Iranie. Awersja na ryzyko ciągnie w dół wszystkie waluty G10, zwłaszcza waluty antypodów (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). EURUSD traci 0,2% do 1,1680. EURPLN na płasko przy 4,24.
Kontrakty na ropę Brent (OIL) dodają blisko 3,4%, handlując tuż pod psychologicznym poziomem 100 dolarów za baryłkę. NATGAS traci 4,25% po publikacji wyższych od oczekiwań zapasów EIA. Złoto wraca do spadków (-0,75% do 4705 dolarów za uncję).
