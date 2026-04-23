PILNE: Amerykańska gospodarka pozytywnie zaskakuje w kwietniu - dane PMI

Wstępny wskaźnik PMI S&P Composite – wynik rzeczywisty: 52 (prognoza: 50,6, poprzedni wynik: 50,3)
Wstępny wskaźnik PMI S&P dla przemysłu – wynik rzeczywisty: 54 (prognoza: 52,5, poprzedni wynik: 52,3)
Wstępny wskaźnik PMI S&P dla sektora usług – wynik rzeczywisty: 51,3 (prognoza: 50,6, poprzedni wynik: 49,8)
Wstępne odczyty indeksów PMI za kwiecień wskazują na wyraźne ożywienie aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Kompozytowy PMI wzrósł do 52 punktów z 50,3 w poprzednim miesiącu, a szczególnie mocno wypadł sektor przemysłowy z wynikiem 54 punkty, znacznie przewyższając zarówno prognozy (52,5), jak i poprzedni odczyt (52,3). Sektor usług również wrócił na ścieżkę wzrostu z wynikiem 51,3 wobec 49,8 w marcu, pokonując oczekiwania analityków. Jednak szczegóły raportu nie są już tak imponujące jak nagłówki – nowe zamówienia nieznacznie spadły (z 51,0 do 50,9), a zatrudnienie ledwo wróciło powyżej granicy ekspansji (50,2 z 49,7). Największy niepokój budzi presja cenowa – ceny nakładów (62,6) i produktów końcowych (59,9) wyraźnie wzrosły, osiągając najwyższe poziomy od lipca 2022 roku, co może skomplikować plany Fed dotyczące obniżek stóp procentowych i sprawia, że raport nie jest aż tak korzystny dla rynków, jak mogłyby sugerować główne odczyty.
US100 zyskuje po publikacji danych.
Źródło: xStation
