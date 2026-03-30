Podsumowanie Dnia: Trump, inflacja, groźby i napięcia w Zatoce Perskiej kładą cień na Wall Street

Dzisiaj mija kolejny dzień konfliktu w Zatoce Perskiej. USA i Izrael kontynuują ofensywę przeciw Iranowi, który odpowiada atakami rakietowymi w państwa sąsiedzkie i cały czas blokuje cieśninę Ormuz.

Donald Trump grozi całkowitym zniszczeniem irańskiej infrastruktury, jeśli nie dojdzie szybko do porozumienia, choć jednocześnie twierdzi, że trwające negocjacje przebiegają w „doskonałej atmosferze”, czemu Iran zaprzecza.

Prezydent USA potwierdził, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z przewodniczącym irańskiego parlamentu Mohammadem-Bagherem Ghalibafem w sprawie zakończenia wojny, jednocześnie podkreślając, że nie wiadomo, czy można mu ufać.

Według ostatnich doniesień Pentagon przygotowuje się na możliwość operacji lądowych w Iranie. Do regionu trafiają tysiące amerykańskich żołnierzy i marines, jednak nie chodzi o pełnoskalową inwazję, lecz raczej o ograniczone rajdy sił specjalnych i piechoty.

Jerome Powell zaznacza, że Fed znalazł się w trudnej sytuacji, balansując między walką z inflacją a wspieraniem rynku pracy, które coraz bardziej ze sobą konfliktują. Rezerwa Federalna pozostaje w trybie „wait and see”, ignorując krótkoterminowy szok na rynku ropy, ale ostrzega, że jeśli inflacja się utrwali lub wzrosną oczekiwania inflacyjne, może być zmuszona do reakcji.

W efekcie rosnących napięć w rejonie Zatoki Wall Street oddało niemal całe wypracowane dzisiaj wzrosty. Indeks S&P 500 cofa się o 0,1%, Nasdaq spada o około 0,5%, a jedynie Dow Jones utrzymuje wzrost na poziomie około 0,3% w momencie publikacji podsumowania przed godziną 20.

Na starym kontynencie sesja przebiegała w dobrym nastroju, a wzrosty były widoczne na większości europejskich giełd. Brytyjski FTSE 100 zyskał około 1,6%, francuski CAC 40 wzrósł o 0,9%, niemiecki DAX o 0,9%, a hiszpański IBEX 35 zakończył dzień na 0,8% plusie.

Warszawski Parkiet podążył w ślad za europejskimi giełdami i również zakończył dzień na plusie. Szeroki WIG, podobnie jak WIG20, wzrósł o 0,4%, mWIG40 zyskał 0,6%, jedynie sWIG80 odnotował symboliczny spadek.

Inflacja w Niemczech zdecydowanie przyspieszyła, ale okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku, co sugeruje utrzymanie restrykcyjnej polityki Europejskiego Banku Centralnego.

Na fali ostatnich gróźb amerykańskiej administracji ropa Brent zbliżyła się ponownie do poziomu 110 USD za baryłkę.

Na rynku walutowym jen mocno zyskuje na wartości, w reakcji na ostrzeżenia japońskich władz o możliwej interwencji w celu powstrzymania jego wcześniejszego osłabienia.

Na rynku metali szlachetnych obserwujemy częściowy powrót pozytywnego sentymentu: złoto rośnie o 0,7% i przebija poziom 4500 USD za uncję, a srebro notuje ponad 1% wzrostu, przekraczając 70 USD za uncję.