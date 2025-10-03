Podsumowanie Dnia: US2000 dominuje wzrosty na Wall Street 📈Słabszy dolar wspiera metale i crypto

- Bitcoin i metale szlachetne korzystają na słabszym dolarze
- Miedź zbliża się do historycznego rekordu
- Indeksy z Wall Street rosną po słabszych danych ISM niewzruszone zamknięciem rządu USA
- Amerykańskie indeksy rosną, mimo że rynek wciąż żyje ryzykiem potencjalnego shutdownu. Inwestorzy zdają się jednak wierzyć, że ewentualne turbulencje fiskalne nie zahamują wzrostów.
- Najlepiej w USA radzi sobie Russell 2000. To sygnał, że apetyt na ryzyko jest wysoki, a i sam indeks pozostawał niedokapitalizowany.
- Na rynku spółek amerykańskich negatywnie wyróżnił się Palantir, którego akcje spadły o około 5%. Powodem były doniesienia o problemach z prototypami, co zasiało wątpliwości wśród inwestorów.
- Na europejskich parkietach także dominują wzrosty kolor, a inwestorzy utrzymują pozytywny sentyment. To pokazuje, że mimo obaw o koniunkturę, rynki pozostają optymistyczne. FTSE100 znalazł się na nowym ATH. Nie wszystkie giełdy w Europie podążają jednak w tym samym kierunku. Widać kilka wyjątków, gdzie indeksy kończą dzień na lekkim minusie. WIG i DAX pozostają z tyłu tracąc 0,3%.
- Z Chin napływają sygnały o gotowości do gigantycznych inwestycji w USA. Propozycja miałaby być elementem szerszego porozumienia, w ramach którego część restrykcji handlowych zostałaby złagodzona.
- Dane PMI usługowe z Europy wypadły poniżej oczekiwań analityków. Mimo to wartości nadal w większości pozostają powyżej poziomu neutralnego. W wielu krajach sektor usługowy pokazuje oznaki odporności. To daje inwestorom nadzieję na miękkie lądowanie gospodarki.
- Gorzej sytuacja wygląda w przemyśle strefy euro, gdzie odczyty PMI rozczarowały. Spadki okazały się głębsze niż prognozowano, co sygnalizuje dalsze osłabienie produkcji.
- W USA lepiej wypadł wskaźnik PMI dla usług. Odczyt potwierdził, że gospodarka amerykańska nadal wykazuje dużą siłę w tym segmencie. Dane ISM z amerykańskiej gospodarki rozczarowały i znalazły się poniżej oczekiwań.
- Na rynku surowców mocno rośnie miedź, której cena zwiększyła się o ponad 2%. Inwestorzy traktują to jako sygnał poprawy perspektyw popytu. Cena surowca znalazła się blisko maksimów wszechczasów.
- Metale szlachetne kontynuują serię wzrostów, notując kolejny udany dzień. Platyna i srebro podrożały dziś o około 2%.
- Na rynku towarowym słabo radzi sobie kakao, które traci ponad 4%. Presja podażowa zdominowała handel i doprowadziła do kolejnej gwałtownej przeceny. Z kolei kawa rośnie o około 2%.
- Pozytywny sentyment utrzymuje się również na rynku kryptowalut. Inwestorzy ponownie zwiększają swoje zaangażowanie w aktywa cyfrowe. Najmocniej wyróżnia się Binance Coin, który wzrósł o ponad 5%. Rośnie również Bitcoin, po 2% wzrostu token jest znów bardzo blisko ATH.
- Na rynku walutowym dolar i jen wyraźnie tracą na wartości. Lepiej radzi sobie funt brytyjski.
Bitcoin przy historycznych szczytach
PILNE: Premier Francji rezygnuje ze stanowiska. Euro i FRA40 tracą
JP225 zyskuje 4,50% 🚀
Kalendarz ekonomiczny: przemówienia bankierów i sprzedaż detaliczna ze strefy euro 📄
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.