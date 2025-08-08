Podsumowanie dnia: Wall Street pnie się w górę, ropa traci w nadziei na zawieszenie broni w Ukrainie

- Dzisiejsza sesja na Wall Street ponownie przebiega pod dyktando dobrych nastrojów, co związane jest z oczekiwaniem na dobry rezultat rozmów między Trumpem oraz Putinem w przyszłym tygodniu. Reakcja na giełdach w Europie była zróżnicowana, a akcje niemieckiego Rheinmetall spadły po ogłoszeniu tych informacji. Kontrakty na polskie indeksy wzrosły wobec perspektyw złagodzenia ryzyka geopolitycznego.
- US500 zyskuje na 2 godziny przed końcem sesji 0,5%, natomiast US100 rośnie o 0,6%. W przyszłym tygodniu nie poznamy już ważniejszych wyników większych spółek z Wall Street. Maruderem pozostaje US30, który cofa się dziś mimo wzrostów na Nasdaq 100 i S&P 500.
- Ropa naftowa gwałtownie spadła do poziomu 63 USD za baryłkę (ropa WTI) wobec dużego prawdopodobieństwa spotkania pomiędzy Trumpem i Putinem w przyszłym tygodniu, co potencjalnie zmniejsza szanse na nałożenie kolejnych sankcji i ceł wtórnych na Rosję. Ropa odbiła jednak od wsparcia i obecnie zyskuje na wartości ok. 0,2%
- Ostatnie doniesienia amerykańskich mediów wskazują na to, że Trump ma zagwarantować linię zawieszenia broni z rosyjskimi zdobyczami na terytorium Ukrainy. Prezydent Ukrainy Zelensky wskazuje, że jego doradcy mają rozmawiać z zagranicznymi sojusznikami. Zelensky wskazuje, że wszystko wskazuje na to, że uda się przynajmniej osiągnąć zawieszenie broni.
- Cena gazu ziemnego powraca poniżej 3 USD/MMBTU wobec niepewności dotyczącej dalszego zużycia gazu. Wczoraj cena odbiła ze względu na mniejszy przyrost zapasów od oczekiwań
- Nastroje na rynku kryptowalut są optymistycznie, a uwaga inwestorów przesuwa poza samego Bitcoina, którego cena konsoliduje między 114 a 117 tys. dolarów w ciągu ostatnich dni.
- Ethereum sięga dzisiaj poziomu 4000 USD wobec silnego popytu ze strony tzw. firm tresuries, które stają się alternatywą dla funduszy ETF, oferując lepsze warunki, m.in. w postaci korzystania ze stakingu. Lipiec był również najlepszym miesiącem w historii pod względem przeprowadzonych operacji w blockchainie ETH.
- EURUSD utrzymuje się powyżej poziomu 1,1600 wyraźnie odbijając w tym tygodniu, co jest związane z niepewnością dotyczącą ceł. Złoto ponownie spada poniżej 3400 USD za uncję w związku z nadziejami na zawieszenie broni pomiędzy Rosją i Ukrainą
- Wśród spółek BigTech wzrosty dominuje Apple z ponad 4% wzrostem cen akcji. Spółka w ostatnim czasie otrzymała sporą ilość pozytywnych rekomendacji z biur analitycznych wobec mocnych wyników za ostatni kwartał (najwyższa dynamika sprzedaży od grudnia 2024), mocnego kalendarza premier (iPhone Air, iPhone 20) i produktów AI
- Po stronie innych spółek warto zwrócić uwagę na Monster Beverage, który zyskuje 6% podczas ostatniej sesji w tym tygodniu w związku z dobrymi wynikami. Jednocześnie mocno traci spółka Pinterest, ze względu na obawę dotyczącą AI, która może pozbawić spółkę przychodów.
- Paniczna wyprzedaż jest widoczna na spółce TradeDesk, spółka z sektora automatyzacji marketingowej, która traci 37%. UnderArmour traci ponad 21% wobec słanych prognoz sprzedażowych i presji związanej z inflacją i cłami.
- Amerykańskie spółki z sektora obronnego notują dziś relatywnie niewielkie spadki, mimo doniesień o wycofaniu się Indii z wielu umów na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Lockheed Martin cofa się o ponad 1%, a akcje największego koncernu obronnego RTX Corp. notowane są płasko.
