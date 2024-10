Podsumowanie dnia: Wall Street próbuje wyhamować spadki. Ropa i metale szlachetne z zyskami📈

Ameryka艅skie indeksy od pocz膮tku sesji notowane s膮 鈥榩od kresk膮鈥, cho膰 wyra偶nie pr贸buj膮 powstrzyma膰 cho膰by kr贸tkoterminow膮 korekt臋. W efekcie US100 i US500 trac膮 w przedziale 0.1 - 0.2%. Ropa zyskuje ponad 3% na fali geopolitycznych napi臋膰; rynek oczekuje raportu zapas贸w API zaplanowanego na 22:30, polskiego czasu

Jak donosi Channel 12, powo艂uj膮c si臋 na 藕r贸d艂a, izraelska armia zako艅czy艂a okres przygotowa艅 do zaatakowania Iranu i wygl膮da na to, 偶e odpowied藕 pojawi si臋 w ci膮gu najbli偶szych dni.聽

Wcze艣niej Izrael poinformowa艂, 偶e odpowied藕 mo偶e obejmowa膰 bombardowanie siedzib ira艅skich dowodz膮cych, po tym jak Hezbollah przeprowadzi艂 nieudany atak na rezydencj臋 premiera Netanyahu

Najs艂absz膮 sp贸艂k膮 w S&P500 jest dzi艣 Genuine Parts, kt贸re traci blisko 20% po rozczarowuj膮cych wynikach kwartalnych. Dostawca cz臋艣ci samochodowych zaraportowa艂 zyski netto blisko 30% poni偶ej prognoz FactSet.聽

Ponad 8% trac膮 te偶 akcje producenta silnik贸w GE Aerospace. Z drugiej strony, po bardzo solidnych wynikach prawie 7% zyskuj膮 akcje General Motors. Zyskuj膮 r贸wnie偶 walory Philip Morris (+8.9%), kt贸rego wyniki r贸wnie偶 przekroczy艂y oczekiwania inwestor贸w

Wrze艣niowa sprzeda偶 detaliczne w Polsce za艂ama艂a si臋, odnotowuj膮c spadek o 2,2% rok do roku (oczekiwany wzrost 2,8%), oraz o 5,7% w uj臋ciu miesi臋cznym (oczekiwany spadek o 1,1%).

Na euro presj臋 wywar艂y tak偶e mocniejsze dane z regionalnego indeksu ameryka艅skiego, Richmond Fed. Indeks wskaza艂 dzi艣 -14 wobec -17 prognoz i -21 poprzednio; wzr贸s艂 subindeks us艂ug w przemy艣le, popraw臋 odnotowa艂 indeks wysy艂ek przemys艂owych. Rentowno艣ci ameryka艅skich 10-letnich obligacji skarbowych zyskuj膮 prawie 2 pb bazowe i zbli偶aj膮 si臋 do 4.2%

Christine Lagarde wyrazi艂a dzi艣 cz臋艣ciowy optymizm, zwi膮zany ze spadkowym trendem inflacji w strefie euro, ale zasugerowa艂a, 偶e ci臋cia st贸p w EBC mog膮 by膰 nieco wolniejsze. Rynek 鈥榥ie kupi艂鈥 jednak tej narracji i odebra艂 wypowiedzi go艂臋bio, nak艂adaj膮c presj臋 na EURUSD, kt贸re traci obecnie 0.1% i spada do okolic 1.08

Dzisiejsza sesja na rynkach europejskich mija艂a w s艂abych nastrojach. CAC40, FTSE i niemiecki DAX traci艂y jednak nieznacznie w granicach 0.1 do 0.2%. W艣r贸d rynk贸w wschodz膮cych wyr贸偶ni艂 si臋 polski WIG20, kt贸ry spad艂 o 1.2%, po zaskakuj膮co s艂abych danych o sprzeda偶y detalicznej聽

Na rynku metali szlachetnych obserwujemy dzisiaj zdecydowane wzrosty. Srebro osi膮gn臋艂o nowe ATH, zyskuj膮c dzisiaj 3,1%. Z艂oto dodaje 1% pomimo wci膮偶 umacniaj膮cego si臋 dolara, platyna i pallad dodaj膮 po 2,4%

Kontrakty terminowe na pszenice, na chicagowskiej CBOT wymaza艂y dzi艣 spor膮 cz臋艣膰 spadk贸w i wr贸ci艂y do okolic 577 USD. Rosyjski Sovecon obni偶y艂 dzi艣 szacunki produkcji na 2025 rok do 80.1 mln ton, wobec 81.5 mln w tym roku, a traderzy analizuj膮 perspektyw臋 kurcz膮cych si臋, globalnych zapas贸w pszenicy. Mimo to g艂贸wny sentyment pozostaje nied藕wiedzi, a raport CoT wskaza艂 na dominuj膮ce, kr贸tkie pozycje zar贸wno ze strony Managed Money, jak i Commercials

Kryptowaluty notowane s膮 w mieszanych nastrojach, ale Bitcoin utrzymuje si臋 powy偶ej 67 tys. USD. Standard Chartered uwa偶a, 偶e rekord wszech czas贸w kryptowaluta mo偶e osi膮gn膮膰 鈥榳 najbli偶szych tygodniach鈥. ApeCoin traci ponad 15% i pog艂臋bia wyprzeda偶 spowodowan膮 realizacj膮 zysk贸w, po niedzielnych wzrostach.