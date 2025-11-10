Podsumowanie dnia: Wall Street w euforii, AUD na fali jastrzębiego RBA, złoto dalej odbija (10.11.2025)

- Indeksy na całym świecie kończą sesję byczymi wzrostami w reakcji na potencjalne otwarcie rządu w USA.
- Senat USA przyjął propozycję projektu, który przywróciłby częściowo fundowanie agencji federalnych.
- Komentarze członka RBA krystalizują jastrzębie perspektywy dla AUD.
- Metale szlachetne zyskują pomimo ogólnego wzrostu apetytu na ryzyko.
-
Kontrakty na indeksy w USA rozpoczynają nowy tydzień od dynamicznego odbicia (US100: +1,9%, US500: +1,3%, US2000: +1,1%, US30: +0,5%), wymazując niemal wszystkie spadki z ostatnich dwóch sesji.
-
Euforię na szerokim rynku wywołało przyjęcie w Senacie USA projektu, który otwiera drogę do końca shutdownu. Blok ośmiu centrowych Demokratów poparł Republikański projekt, który zakłada wznowienie fundowania do końca stycznia 2026, budżet na cały rok dla kluczowych agencji federalnych oraz wypłatę zamrożonych wynagrodzeń w zamian za głosowanie ws. dopłat do Obamacare w grudniu. Projekt dzieli jednak Demokratów, którzy w dużej mierze chcą zatrzymać go w Izbie Reprezentantów.
-
Warren Buffett ogłosił, że przestaje pisać coroczne listy do akcjonariuszy Berkshire Hathaway (BRKA.US) i występować na dorocznych spotkaniach spółki. 95-letni miliarder przekazuje stery Gregowi Abelowi, który obejmie stanowisko CEO z dniem 1 stycznia 2026. Buffett przyspieszy też przekazywanie swoich akcji czterem fundacjom rodzinnym.
-
Szwajcaria negocjuje nowe porozumienie handlowe z USA, które ma obniżyć na kraj cła zwrotne z 39% do 15%, podała agencja Bloomberga. Umowa mogłaby zostać sfinalizowana w ciągu 2 tygodni, jednak na ten moment żadna ze stron nie skomentowała doniesień.
-
Optymizm nie ominął Europy. EU50 dodaje 1,22%, a największe zyski odnotowały kontrakty na rodzimy W20 (+1,95%), hiszpański SPA35 (+1,8%) oraz niemiecki DE40 (+1,15%).
-
Wśród spółek indeksu WIG20 najwięcej zyskały dzisiaj akcje Budimexu (+4,8%), KGHM (+3,6%) oraz Dino (+3,35). Straty odnotowały jedynie akcje LPP (-0,4%) oraz Santandera (-2%).
-
Na rynku forex: dolar traci względem większości walut G10, choć straty są umiarkowane biorąc pod uwagę dość stabilny indeks dolara (USDIDX: +0,03%). Najsilniejszą walutą jest dzisiaj dolar australijski (AUDUSD: +0,75%, AUDJPY: +1%) po jastrzębich komentarzach A. Hausera z RBA, który podkreślił, że polityka monetarna w Australii musi pozostać restrykcyjna. Najsłabszy jest z kolei jen japoński (USDJPY: +0,2%; EURJPY: +0,3%). EURUSD bez zmian w okolicach 1,156.
-
Ropa brent i WTI zyskują ok. 0,25%, kontynuując serię sesji o bardzo małej zmienności, natomiast kontrakty na NATGAS handlują na płasko pomimo zysków na początku sesji.
-
Metale szlachetne byczo rozpoczynają nowy tydzień pomimo ogólnego wzrostu apetytu na rynku akcji. Złoto dodaje 2,55% do 4106 USD za uncję w reakcji na rosnące oczekiwania obniżek stóp procentowych w USA, natomiast srebro zyskuje 4,1% do 50,43 USD za uncję.
