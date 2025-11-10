USDCHF traci 0,2% 📉 Szwajcaria wynegocjuje niższe cła?🇨🇭

Kurs USDCHF traci 0,2% po doniesieniach, że Szwajcaria jest bliska osiągnięcia porozumienia handlowego z USA, które obniży rekordowe cła rzędu 39% na szwajcarskie produkty do 15%, tj. tej samej stawki, której podlega Unia Europejska. Porozumienia mogłoby zostać zawarte w ciągu najbliższych dwóch tygodni, podała agencja Bloomberga.

Nałożona w sierpniu na Szwajcarię stawka jest największą wśród tych, którym podlegają inne kraje rozwinięte. Waszyngton motywował swoją agresywną politykę handlową przekraczającym 40 mld dolarów deficytem w handlu z Szwajcarią (głównie za sprawą eksportu chemikaliów, farmaceutyków, maszynerii czy złota). Na ten moment żadna ze stron nie potwierdziła doniesień mediów.

Umowa pomogłaby złagodzić spadek konkurencyjności szwajcarskich produktów w USA, które z perspektywy importerów podrożały dodatkwo przez silną aprecjację franka w reakcji na skok niepewności w 2025 roku (blisko 12% YTD względem USD). Z drugiej strony na CHF wciąż ciąży bardzo niska inflacja CPI w Szwajcarii (ostatnio 0,1% r/r vs konensus 0,3%), która zmusza SNB do utrzymywania zerowych stóp proc.

Kurs USDCHF załamał się poniżej 30- i 10-okresowej wykładniczej średniej kroczącej na interwale H1. Źródło: xStation5