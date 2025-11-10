Puls GPW: Pozytywne nastroje z rynków globalnych wspierają giełdę w Warszawie

-
Światowy optymizm wspiera wyraźne wzrosty na warszawskiej giełdzie.
Główne indeksy, w tym WIG20, rosną pod wpływem pozytywnego sentymentu z rynków globalnych.
Sektor energetyczny i spółki technologiczne czerpią korzyści z poprawy nastrojów inwestorów.
Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie przebiega w atmosferze wyraźnych wzrostów głównych indeksów. Na godzinę 13:30 WIG20 zyskuje 1,5 procent, przekraczając poziom 3 000 punktów. Równolegle rosną pozostałe indeksy: WIG o 1,4 procent, mWIG40 o 1,1 procent, a sWIG80 o 0,55 procent. Wszystkie spółki wchodzące w skład WIG20 odnotowują dzisiaj zwyżki, przy czym najsilniejszy wzrost notują akcje PGE i KGHM, zwiększając swoją wartość o około 3 procent.
Sektor energetyczny odbija piątkowe straty. PGE, Enea i Tauron notują wyraźne wzrosty. W przypadku KGHM to już kolejna sesja zwyżkowa, napędzana rosnącymi cenami miedzi na rynkach światowych. Wzrosty surowca wynikają z oczekiwań na zakończenie shutdownu w Stanach Zjednoczonych.
W sektorze bankowym wyróżnia się PKO BP, którego akcje rosną o 2 procent oraz Santander Bank Polska z wynikiem 1,7 procent, po ogłoszeniu emisji obligacji o wartości do 3 miliardów złotych. W szerszym rynku pozytywnie wyróżniają się Newag z 5 procentowym wzrostem kursu oraz JSW, który rośnie o 2,4 procent. W segmencie sWIG80 najsilniejsze zwyżki notuje Sygnity, które zyskuje 5,6 procent. CCC po piątkowym spadku wywołanym rozczarowującymi wynikami za trzeci kwartał odbija o 0,7 procent, po wcześniejszej przecenie przekraczającej 40 procent od maja.
Dobre nastroje na rynku wspiera stabilna ocena wiarygodności kredytowej Polski przez agencje ratingowe. S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating kraju na poziomie A z minusem ze stabilną perspektywą, co odzwierciedla zrównoważone średnioterminowe prognozy wzrostu gospodarczego Polski i ryzyka wynikające z rosnącego zadłużenia. Agencja zaznacza, że rating mógłby zostać obniżony w przypadku pogorszenia perspektyw wzrostu, nasilenia nierównowag makroekonomicznych lub eskalacji wojny na Ukrainie. Podwyższenie ratingu byłoby możliwe przy zmniejszeniu deficytów fiskalnych, ograniczeniu zadłużenia, poprawie jakości instytucjonalnej oraz utrzymaniu napływu funduszy unijnych i inwestycji zagranicznych.
Oceny agencji podkreślają znaczenie stabilności fiskalnej, wzrostu gospodarczego i czynników zewnętrznych. Sytuacja na Ukrainie oraz globalne warunki makroekonomiczne pozostają istotnym czynnikiem ryzyka dla finansów publicznych i bezpieczeństwa kraju. Pozytywne klasyfikacje ratingowe oraz stabilny kontekst makroekonomiczny wspierają dzisiejsze wyraźne wzrosty na GPW i sprzyjają utrzymaniu pozytywnych nastrojów inwestorów.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG20 na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) utrzymują się powyżej poziomu 3000 punktów, co potwierdza przewagę strony popytowej. Sentyment inwestorów wspierają pozytywne informacje napływające z USA dotyczące końca “shutdownu” oraz oczekiwania na stabilizację sytuacji na rynkach globalnych. Wykładnicze średnie kroczące (EMA) znajdują się wyraźnie poniżej bieżących kursów, co wzmacnia perspektywę dalszych wzrostów i stanowi solidne wsparcie przy ewentualnych krótkoterminowych korektach
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
Grupa Auto Partner(APR.PL) kontynuuje dynamiczny rozwój na rynku motoryzacyjnym. Spółka odnotowała wzrost przychodów zarówno w październiku 2025 roku, jak i w całym okresie od stycznia do października, co potwierdza stabilną pozycję firmy w segmencie dystrybucji części samochodowych.
Wyniki finansowe Grupy Auto Partner:
- Październik 2025: skonsolidowane przychody około 402,2 mln zł, wzrost o 5,39% rok do roku
- Styczeń–październik 2025: przychody 3,753 mld zł, wzrost o 7,25% w porównaniu z tym samym okresem 2024
Grupa Vercom(VRC.PL) osiągnęła w trzecim kwartale 2025 roku znaczny wzrost, pozyskując aż 11 tysięcy nowych klientów, co trzykrotnie przewyższa średnią z poprzednich czterech kwartałów. Baza klientów spółki powiększyła się o 22% rdr do ponad 111 tysięcy. Skorygowana EBITDA wzrosła o 23% do 35 mln zł, a skorygowany zysk netto zwiększył się o 29% do 25 mln zł. Przychody w III kwartale wyniosły 116,5 mln zł, nieco powyżej prognoz.
