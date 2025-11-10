US OPEN: Nadzieje na koniec shutdownu przywracają apetyt na ryzyko (10.11.2025)

Wall Street rozpoczyna nowy tydzień powrotem do silnych wzrostów wraz z tym jak Senat USA przyjął tekst mający zakończyć trwające już rekordowe 40 dni zamknięcie rządu. Kontrakty terminowe na indeksy w USA odzyskały niemal wszystkie straty z ostatnich dwóch sesji, a poprawa nastrojów jest również widoczna na rynkach kryptowalut i obligacji (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%).

Trwający już 41 dni shutdown rządu USA, pozostawił 1,4 mln federalnych pracowników bez pensji i zakłócił kluczowe usługi, w tym transport lotniczy oraz subsydia żywieniowe dla 41 mln Amerykanów. Dwupartyjny pakiet Senatu zapewnia tymczasowe finansowanie do 30 stycznia, pełne finansowanie niektórych agencji na cały rok oraz wypłatę zaległych pensji pracownikom federalnym.

Niemniej wielu Demokratów, w tym senatorowie Schumer i Warren, już sprzeciwiło się pakietowi, wskazując na zbyt duże ustępstwa w kwestiach ubezpieczenia zdrowotnego, które Senat ma poddać głosowaniu w grudniu. Pakiet przewiduje także zwrot kosztów programów SNAP (kartki żywieniowe) i WIC poniesionych przez stany podczas shutdownu, ale wciąż musi pokonać przeszkody w Izbie Reprezentantów, zanim trafi na biurko prezydenta Trumpa.

Najwięcej zyskują dzisiaj akcje spółek technolgoicznych, a za dynamiczne wzrosty amerykańskich indeksów odpowiada przede wszystkim grupa Magnificent 7. Wzrostom w grupie przewodzi Nvidia (NVDA.US: +3,6%), a następnie Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%) i Amazon (AMZN.US: +2%). Znaczące zyski odnotowują również inne spółki półprzewodnikowe (AMD.US: +5,4%, MU.US: +7,1%, INTC.US: +2,5%).

Optymizm obejmuje cały rynek, z wyjątkiem sektorów defensywnych (artykuły konsumpcyjne, energetyka, usługi zdrowotne), które tracą na rzecz bardziej ryzykownych i wzrostowych akcji. Źródło: Bloomberg Finance LP.

US100 (D1)

Kontrakty terminowe Nasdaq 100 odbiły dziś wyraźnie, pozostając zaledwie 0,3% poniżej pełnego odrobienia strat z ostatnich dwóch sesji. Indeks powrócił powyżej niedawnego oporu w okolicach 25 375 punktów i próbuje wykorzystać bycze momentum, by przebić 10-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Cena zbliża się do środka typowego zakresu handlowego, a neutralny RSI około 55 daje inwestorom przestrzeń do dostosowania pozycji wobec najnowszych informacji o shutdownie rządu i trwającym sezonie wyników, z Nvidia w centrum uwagi w tym tygodniu.

