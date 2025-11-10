US OPEN: Nadzieje na koniec shutdownu przywracają apetyt na ryzyko (10.11.2025)

- Wall Street wraca do wzrostów po przyjęciu przez Senat USA tekstu dającego nadzieję na koniec shutdownu.
- Akcje spółek technologicznych największymi beneficjentami powrotu apetytu na ryzyko, nadrabiając niemal wszystkie straty z ostatnich sesji.
- Potencjalne zmiany w Obamacare obciążają sektor ubezpieczeń zdrowotnych.
Wall Street rozpoczyna nowy tydzień powrotem do silnych wzrostów wraz z tym jak Senat USA przyjął tekst mający zakończyć trwające już rekordowe 40 dni zamknięcie rządu. Kontrakty terminowe na indeksy w USA odzyskały niemal wszystkie straty z ostatnich dwóch sesji, a poprawa nastrojów jest również widoczna na rynkach kryptowalut i obligacji (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%).
Trwający już 41 dni shutdown rządu USA, pozostawił 1,4 mln federalnych pracowników bez pensji i zakłócił kluczowe usługi, w tym transport lotniczy oraz subsydia żywieniowe dla 41 mln Amerykanów. Dwupartyjny pakiet Senatu zapewnia tymczasowe finansowanie do 30 stycznia, pełne finansowanie niektórych agencji na cały rok oraz wypłatę zaległych pensji pracownikom federalnym.
Niemniej wielu Demokratów, w tym senatorowie Schumer i Warren, już sprzeciwiło się pakietowi, wskazując na zbyt duże ustępstwa w kwestiach ubezpieczenia zdrowotnego, które Senat ma poddać głosowaniu w grudniu. Pakiet przewiduje także zwrot kosztów programów SNAP (kartki żywieniowe) i WIC poniesionych przez stany podczas shutdownu, ale wciąż musi pokonać przeszkody w Izbie Reprezentantów, zanim trafi na biurko prezydenta Trumpa.
Najwięcej zyskują dzisiaj akcje spółek technolgoicznych, a za dynamiczne wzrosty amerykańskich indeksów odpowiada przede wszystkim grupa Magnificent 7. Wzrostom w grupie przewodzi Nvidia (NVDA.US: +3,6%), a następnie Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%) i Amazon (AMZN.US: +2%). Znaczące zyski odnotowują również inne spółki półprzewodnikowe (AMD.US: +5,4%, MU.US: +7,1%, INTC.US: +2,5%).
Optymizm obejmuje cały rynek, z wyjątkiem sektorów defensywnych (artykuły konsumpcyjne, energetyka, usługi zdrowotne), które tracą na rzecz bardziej ryzykownych i wzrostowych akcji. Źródło: Bloomberg Finance LP.
US100 (D1)
Kontrakty terminowe Nasdaq 100 odbiły dziś wyraźnie, pozostając zaledwie 0,3% poniżej pełnego odrobienia strat z ostatnich dwóch sesji. Indeks powrócił powyżej niedawnego oporu w okolicach 25 375 punktów i próbuje wykorzystać bycze momentum, by przebić 10-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Cena zbliża się do środka typowego zakresu handlowego, a neutralny RSI około 55 daje inwestorom przestrzeń do dostosowania pozycji wobec najnowszych informacji o shutdownie rządu i trwającym sezonie wyników, z Nvidia w centrum uwagi w tym tygodniu.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
-
Akcje ubezpieczycieli zdrowotnych tracą po tym, jak były prezydent Donald Trump wezwał do przekierowania subsydiów Obamacare bezpośrednio do konsumentów (Centene: -8,4%, Elevance Health: -1,6%, UnitedHealth: -0,3%). Subsydia, które wygasają na koniec roku, zostały wprowadzone podczas pandemii, aby wspierać Amerykanów o niskich dochodach, a obecnie grają kluczową rolę dla 40-dniowego shutdownu finansowania opieki zdrowotnej.
-
Akcje Monday.com tracą ok. 16% pomimo rekordowych wyników w trzecim kwartale i znacznego zmniejszenia strat. Przychody wzrosły o 26% do 317 mln USD, przekraczając prognozy, a skorygowany zysk operacyjny osiągnął rekordowe 47,5 mln USD. Firma utrzymała prognozę roczną, ale obawy inwestorów dotyczące wpływu AI na oprogramowanie do zarządzania pracą nadal obciążają nastroje, napędzając pesymizm poprzez zwężoną prognozę przychodów na cały rok.
-
CEO Nvidii (NVDA.US) Jensen Huang poprosił TSMC o większe dostawy chipów podczas swojej wizyty na Tajwanie, wskazując na silny popyt na AI. Podkreślił, że wsparcie TSMC jest kluczowe dla sukcesu Nvidii, a wszyscy główni dostawcy pamięci AI zwiększyli moce produkcyjne. Pomimo presji na akcje w związku ze sceptycyzmem wobec waluacji AI, Nvidia pozostaje najcenniejszą firmą na świecie. CEO TSMC, C.C. Wei, oczekuje dalszych rekordowych sprzedaży, ponieważ popyt przewyższa podaż.
-
Pfizer (PFE.US: +1%) sfinalizował umowę wartą 10 mld USD na przejęcie firmy Metsera, rozwijającej leki na otyłość, pokonując Novo Nordisk w zaciekłej rywalizacji. Metsera zaakceptowała ofertę Pfizera, powołując się na ryzyko antymonopolowe w propozycji Novo (NOVOB.DK: +2,2%). Umowa daje Pfizerowi długo oczekiwany udział w rosnącym rynku leków odchudzających, choć preparaty Metsery są jeszcze w fazie opracowywania. Novo skoncentruje się na rozwoju własnej linii leków przeciw otyłości.
-
Akcje Rumble (RMBL.US) skoczyły 9% po tym, jak platforma wideo zmniejszyła stratę netto w trzecim kwartale do 16,3 mln USD z 31,5 mln USD rok wcześniej i zwiększyła średni przychód na użytkownika o 7% do 0,45 USD. Przychody nieznacznie spadły do 24,8 mln USD, a miesięczna liczba aktywnych użytkowników zmniejszyła się do 47 mln. Inwestorzy pozytywnie odebrali sygnały poprawy monetyzacji i kontroli kosztów mimo spadku liczby użytkowników.
