Podsumowanie dnia: Wall Street wraca do wzrostów na fali słabnącego dolara. EURUSD wraca powyżej 1.04

Amerykańskie indeksy zwiększają zyski w ciągu sesji i pod koniec dnia zyskują już ok 0,50-0,8%. Liderem wzrostów jest indeks spółek o małej kapitalizacji US2000, który zyskuje 0,76%. Z kolei indeks spółek technologicznych zyskuje 0,53% mimo blisko 7,5% straty Alphabet. Akcje Nvidia rosną o ponad 3.5%

Razem z dolarem tracą również rentowności amerykańskich obligacji. Obligacji 10-letnie tracą do poziomu 4,41% a 2-letnie do 4,17%.

