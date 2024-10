Podsumowanie dnia: Wall Street wymazuje część wzrostów, dolar umacnia się

Dolar powrócił do wzrostów mimo spadków na początku sesji. Obecnie indeks USDIDX zyskuje już ponad 0,20% do 104,1000 punktów. Równie mocnymi walutami G10 w dniu dzisiejszym pozostają funt brytyjski GBP i frank szwajcarski CHF notując również 0,2-0,3% wzrosty.

Rentowności 10-letnich obligacji są notowane wyżej o prawie 2 punkty bazowe, do ponad 4.21%, natomiast rentowności 2-letnich obligacji lekko tracą do 4,08%.

