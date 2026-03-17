Podsumowanie Dnia: Wiara w zakończenie konfliktu napędza wzrosty na rynkach

Mija kolejny dzień napięć w Zatoce Perskiej

Według Prezydenta Donald Trump amerykańska operacja stanowi przykład skutecznego planowania i szybkiego osiągania celów. W ostatnich wypowiedziach podkreślał, że zarówno cele wojskowe, jak i strategiczne w Iranie zostały w dużej mierze zneutralizowane.

Jednocześnie Donald Trump zaznacza, że działania wyprzedzają harmonogram, choć sama operacja może potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

W ostatnich dniach pojawiają się informacje o toczących się za kulisami negocjacjach, które są szybko dementowane, niemniej rynki interpretują je jako światełko w tunelu na relatywnie szybkie zakończenie konfliktu, zakładając, że najgorsze jest już za nimi.

Ropa Brent utrzymuje się powyżej 100 USD za baryłkę, pozostając pod wpływem napięć geopolitycznych i niepewności wokół dalszego przebiegu konfliktu.

Na Wall Street widoczny jest umiarkowany optymizm, ponieważ inwestorzy liczą na szybkie zakończenie konfliktu, co podbija główne indeksy. S&P 500 rośnie o około 0,3%, Nasdaq Composite zyskuje blisko 0,5%, a Dow Jones Industrial Average notuje wzrost rzędu 0,2%.

Pozytywne nastroje przeniosły się również na rynki europejskie, gdzie indeksy na Starym Kontynencie zakończyły dzień na solidnych plusach. FTSE 100 wzrósł o 0,8%, CAC 40 o 0,5%, DAX o niemal 0,7%, a IBEX 35 zakończył sesję wzrostem o 0,9%.

Pozytywny sentyment utrzymywał się również na warszawskim parkiecie. Szeroki WIG zakończył dzień wzrostem o 2,2%, a indeks blue chipów zyskał ponad 2%. Jeszcze lepiej radził sobie indeks średnich spółek, który wzrósł o 3%, natomiast sWIG80 odnotował skromny wzrost o 0,8%.

Na rynku walutowym obserwujemy osłabienie dolara wobec głównych walut świata, co jest efektem rosnącej wiary inwestorów w relatywnie szybkie zakończenie konfliktu.

Na rynku metali szlachetnych panują mieszane nastroje. Złoto po ostatnich spadkach utrzymuje się przy poziomie 5000 USD za uncję, natomiast srebro traci ponad 1,5% i znajduje się poniżej 80 USD.

Na rynku metali przemysłowych przeważają spadki, przy czym nikiel i miedź tracą ponad 1%.

Na rynku kryptowalut po ostatnich wzrostach obserwujemy zmianę sentymentu. Bitcoin nieznacznie traci, oscylując wokół 75 000 USD, a Ethereum spada o około 0,8%, znajdując się poniżej 2350 USD.

Na rynku korporacyjnym Nvidia podczas ostatniej konferencji GTC podniosła swoją prognozę finansową i zapowiedziała, że do końca 2027 roku planuje łączne przychody przekraczające 1 bilion USD.

Ambitne cele Nvidii wpisują się w szerszy kontekst branżowy, gdzie według ostatnich wypowiedzi kierownictwa SK Hynix niedobory pamięci mogą utrzymywać się nawet do 2030 roku.

