Podsumowanie dnia: Wzrosty na amerykańskich akcjach, realizacja zysków na NATGAS spycha kontrakty o ponad 2%

Europejskie indeksy notują przedświąteczne wzrosty. Szwajcarski SMI rośnie o ponad 0,9%, brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,2%, włoski IT40 0,3%. Gorsze nastroje widać za to we Francji, gdzie cena pozostaje na poziomie poprzedniego zamknięcia, a także w Niemczech, gdzie niemiecki DAX traci 0,2%.

