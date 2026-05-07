Podsumowanie dnia: Zmiana nastrojów na koniec dnia 💥⬇️

Główny czynnik kształtujący zmienność
Dominującym motywem sesji była dynamicznie zmieniająca się sytuacja wokół Cieśniny Ormuz i negocjacji USA z Iranem. Rano rynki rosły na fali optymizmu po doniesieniach Axios o zbliżaniu się stron do jednostronicowego, 14-punktowego memorandum pokojowego, jednak po południu napłynęły nowe sygnały eskalacji: Anonimowy przedstawiciel rządu USA potwierdził, że jeśli Trump wróci z Chin bez porozumienia, opcja militarna wróci na stół. Arabia Saudyjska i Kuwejt cofnęły restrykcje dotyczące korzystania przez armię USA z ich baz i przestrzeni powietrznej, co otworzyło drogę do wznowienia operacji "Project Freedom" jeszcze w tym tygodniu, powodując gwałtowne odbicie cen ropy i wymazanie wcześniejszych spadków.
Geopolityka
Administracja Trumpa wznawia operację eskorty statków handlowych przez Cieśninę Ormuz przy wsparciu lotniczym i morskim, po tym jak Arabia Saudyjska i Kuwejt zniosły blokadę dostępu do swoich baz. Irański MSZ potwierdził, że Teheran analizuje propozycję strony amerykańskiej, jednak kraj ten nie udzielił jeszcze formalnej odpowiedzi, a kluczowe kwestie dotyczące wzbogacania uranu pozostają nierozstrzygnięte. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem, na którym mają być omawiane cła, Tajwan i sankcje na chińskie chipy, co stanowi kolejne źródło niepewności geopolitycznej.
Dane makro
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna wynosi 3,75%, co było w pełni zgodne z oczekiwaniami rynku. Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej zaznaczył, że inflacja w Polsce wzrosła w kwietniu do 3,2%, pozostając wciąż w celu inflacyjnym (2,5% +/- 1 pp), a głównym motorem presji cenowej są surowce energetyczne. Glapiński dobitnie ocenił, że kolejna obniżka stóp jest "bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobna", a prawdopodobieństwo podwyżek wzrosło od ostatniego posiedzenia, wywołując natychmiastową reakcję na kursie EURPLN.
Indeksy
S&P 500 ustanowił w trakcie sesji nowe historyczne szczyty intraday, jednak zakończył dzień ze stratą około 0,3%, a Dow Jones tracił ponad 260 punktów, czyli około 0,5%. Nasdaq Composite również zaliczył nowy rekord w trakcie dnia, lecz zakończył handel blisko poziomów neutralnych, wspierany przez silny sektor technologiczny i segment AI. Indeks SOX (półprzewodniki) zyskał w tym roku już ponad 60%, potwierdzając, że technologia pozostaje liderem szerokiego rynku. Europejskie indeksy radziły sobie znacznie gorzej: DE40 tracił 1,84%, ITA40 spadał 1,96%, a EU50 zniżkował 1,98%..
Akcje
Datadog (DDOG) skoczył o ponad 22% po wynikach: przychody wzrosły o 32% r/r do historycznie pierwszego kwartału powyżej miliarda dolarów, a spółka podniosła całoroczne prognozy przychodów do 4,30 mld USD wobec konsensusu 4,10 mld USD. Fortinet (FTNT) zyskał ponad 15% po podniesieniu prognoz rocznych billingów do 8,8-9,1 mld USD, co rynek odczytał jako potwierdzenie odporności wydatków korporacyjnych na cyberbezpieczeństwo. McDonald's (MCD) pobił konsensus na poziomie EPS (2,83 USD vs. oczekiwane 2,75 USD) i przychodów (6,52 mld USD, wzrost 9,4% r/r), jednak kluczowa metryka globalnej porównywalnej sprzedaży (+3,8%) nieznacznie rozczarowała i wzrost był napędzany głównie wyższą wartością zamówień, a nie ruchem klientów, co zneutralizowało wstępne wzrosty przekraczające 3%. Z drugiej strony mocno traciły Whirlpool (WHR, ok. 18%), który drastycznie obciął roczne prognozy EPS do 3,00-3,50 USD z poprzednich 6,00 USD, wprost wskazując wojnę z Iranem jako przyczynę recesyjnego załamania popytu, oraz Shake Shack (SHAK, ok. 17%) z wyraźnym rozczarowaniem wynikami za Q1.
Waluty
Indeks dolara (USDIDX) pozostawał praktycznie niezmieniony z minimalnym wzrostem 0,10%, a para EURUSD cofała się o 0,04% do okolic 1,1744. Para USDJPY zyskiwała 0,36% na poziomie 156,79, odzwierciedlając umiarkowany popyt na dolara w środowisku podwyższonej niepewności. Złoty reagował silnie na jastrzębi ton Glapińskiego: twarde deklaracje o rosnącym prawdopodobieństwie podwyżek stóp wzmocniły trend spadkowy na EURPLN, który przełamał wsparcie przy 4,2270, a para USDPLN pozostawała blisko 3,6001.
Surowce
. Ropa naftowa przeżywała rollercoaster: WTI wcześniej tracił ponad 5% na nadziejach pokojowych, ale po doniesieniach o wznowieniu "Project Freedom" i odwróceniu decyzji Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu gwałtownie odbiło i wróciło powyżej 95 USD za baryłkę (WTI) i 100 USD (Brent). Podobną zależność widzieliśmy dzisiaj na SILVER oraz GOLD, które po mocnych wzrostach teraz je wytracają. Dalsze ruchy będą zależeć od trajektorii rozmów USA-Iran.
Kryptowaluty
Bitcoin tracił w ujęciu dziennym ponad 2,11%, notowany w okolicach 79 716 USD, co wpisuje się w ogólne wzmożenie awersji do ryzyka po południu związanej z eskalacją napięć wokół Ormuz.
