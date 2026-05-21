⚡ AMD zainwestuje 10 mld USD w infrastrukturę AI Tajwanu

AMD ogłosiło inwestycje w ekosystem na Tajwanie, o wartości ponad 10 miliardów dolarów, chcąc wzmocnoć infrastrukturę AI. Firma połączy siły z ASE i SPIL w zakresie tzw. technologii łączeń mostkowych, a platforma HELIOS z procesorami Venice (technologia 2 nm od TSMC) i AMD Instinct MI450X będzie gotowa do wprowadzenia urządzeń o mocy rzędu gigawatów w drugiej połowie 2026 roku. Po wzrostach na wczorajszej sesji dziś akcje spółki w handlu przed otwarciem rynku notowane są w mieszanych nastrojach, ale jeśli Nasdaq otworzy się wyżej - momentum w sektorze półprzewodników po mocnym raporcie Nvidia może trwać nadal. Obecnie spółka jest na rynku infrastruktury AI głównym konkurentem Nvidia.
- Celem jest wzmocnienie partnerstw strategicznych oraz zwiększenie możliwości produkcji i montażu zaawansowanych chipów AI.
- Firma chce pracować bardziej energooszczędnymi technologiami dla systemów AI i procesorów i poza wspomnianymi ASE i SPIL współpracuje też z innymi tajwańskimi partnerami: PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron i Inventec.
- CEO AMD Lisa Su podkreśliła, że rosnąca adopcja AI zwiększa zapotrzebowanie klientów na infrastrukturę obliczeniową. Tajwan pozostaje kluczowym elementem globalnego łańcucha dostaw AI, głównie dzięki roli TSMC.
Źródło: xStation5
