Półprzewodniki wejdą w korektę po historycznym wzroście?

Sektor półprzewodników wchodzi obecnie w fazę podwyższonej zmienności po wyjątkowo silnym odbiciu obserwowanym w kwietniu i na początku maja. Zdaniem Seaport Research część spółek zaczęła wyraźnie wyprzedzać swoje fundamenty, mimo że długoterminowy trend związany z rozwojem sztucznej inteligencji pozostaje jednym z najważniejszych motorów wzrostu całej branży.
- Półprzewodniki nadal pozostają fundamentem obecnej hossy napędzanej przez AI, po wzroście ETF-u iShares Semiconductor o około 65% od początku roku. Coraz bardziej widoczne staje się jednak rozwarstwienie pomiędzy spółkami, których wyceny nadal znajdują uzasadnienie w perspektywach wzrostu, a firmami, wobec których rynek zdaje się dyskontować niemal perfekcyjny scenariusz. Najbliższe tygodnie mogą więc premiować podmioty z bardziej realistycznymi wycenami i czytelną ścieżką poprawy wyników, jednocześnie zwiększając presję na najbardziej „przegrzane” walory.
- Analitycy Seaport twierdzą, że że w krótkim terminie sektor chipów może pozostać nerwowy i podatny na korekty. W jego ocenie AMD oraz Intel mają relatywnie większą przestrzeń, aby z czasem „dorosnąć” do obecnych wycen. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Nvidii, gdzie rynek utrzymuje ekstremalnie wysokie oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu, podczas gdy spółka nadal mierzy się z ograniczeniami podażowymi. To sprawia, że nawet niewielkie rozczarowanie dotyczące dynamiki przychodów, marż lub dostaw mogłoby prowadzić do silniejszej realizacji zysków.
- Podobnie ostatnią korektę interpretuje KKM Financial - ocenia, że inwestorzy zaczęli traktować sektor półprzewodników jak „krótkoterminowy bankomat”, redukując część pozycji po historycznym rajdzie w celu zwiększenia udziału gotówki w portfelach. W jego opinii nie musi to oznaczać końca trendu wzrostowego, lecz raczej naturalną próbę zabezpieczenia zysków po niemal parabolicznych wzrostach cen akcji producentów chipów.
- Fundamentalnie sytuacja branży pozostaje jednak bardzo mocna. Popyt na procesory, pamięci oraz wyspecjalizowaną infrastrukturę AI nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Niedobory podaży wspierały marże producentów półprzewodników, ale jednocześnie zwiększały koszty hyperscalerów, takich jak Apple czy Google. To istotny element ryzyka, ponieważ ewentualne ograniczenie wydatków na centra danych mogłoby podważyć część obecnych, bardzo ambitnych prognoz wzrostu.
Mimo to najważniejsze fundamenty rynku pozostają nienaruszone. Trend AI nadal generuje ogromny popyt na moc obliczeniową i infrastrukturę półprzewodnikową, dlatego obecna korekta może finalnie okazać się jedynie etapem konsolidacji przed kolejną falą wzrostową w sektorze. Okresowe realizacje zysków są naturalną częścią każdej hossy.
Źródło: xStation5
