US Open 🚩 Spadki na Wall Street, akcje półprzewodników i spółek AI pod presją

Kontrakty na indeksy amerykańskie notują spadki podczas wtorkowej sesji - kontrakt na S&P 500 (US500) spada prawie 0,7%, a na Nasdaq 100 (US100) prawie 1,1% - oba indeksy zmierzają do trzeciej spadkowej sesji z rzędu. Niepewność wokół Bliskiego Wschodu utrzymuje się, a inwestorzy wydają się realizować zyski przed jutrzejszym raportem największej spółki na świecie - Nvidia (NVDA.US), która przedstawi wyniki za ostatni kwartał. Sektor półprzewodników radzi sobie wyjątkowo słabo.

Spada dziś kontrakt na SPX, ale uwagę przyciąga przede wszystkim indeks spółek z branży chipów - Philadelphia Semiconductor Index spada o 1,4% i cofa się już ponad 8% w ciągu ostatnich 3 dni. Inwestorzy realizują zyski po silnym rajdzie, obawiając się wysokich wycen oraz trwałości wydatków na centra danych.

Jak widzimy wyżej inwestorzy dziś wyraźnie 'wychodzą' ze spółek z branży półprzewodników, elektroniki i infrastrutury AI - zyskuje oprogramowanie (gdzie spółki fatalnie radzą sobie od początku roku) oraz sektor podstawowych dóbr konsumenckich. Spółki BigTech wyraźnie tracą, z akcjami Amazona spadającymi prawie 3%, słabnącym Alphabet (Google) i Teslą oraz walorami Nvidia, które znów słabo radzą sobie przed wynikami.

Wiadomości ze spółek

Akcje Microsoftu (MSFT.US) nie notują dziś wzrostów, choć firma zaprezentowała nowe urządzenia Surface przeznaczone dla biznesu oraz zastosowań związanych z akceleracją AI. Nowe modele są wyposażone w procesory Intela, co jest kolejnym pozytywnym sygnałem dla spółki. Od dołka z kwietnia walory spółki wzrosły jednak o ponad 20%.

Akcje Jazz Pharma na fali wzrostów

UBS podnosi rekomendację dla Jazz Pharmaceuticals, do „kupuj” z „neutralnie”. Cena docelowa została podniesiona do 307 USD, co oznacza ponad 33% potencjału wzrostu względem poniedziałkowego zamknięcia. Bank wskazuje na odporność biznesu oraz potencjał komercyjny leków onkologicznych. Ziihera to główny motor wzrostu?

Ziihera, lek stosowany w leczeniu raka pęcherzyka żółciowego w ocenie UBS jest głównym motorem napędowym spółki.

UBS zakłada szybkie wykorzystanie leku oraz możliwą zgodę regulacyjną przed obowiązkowym terminem 25 sierpnia.

Według banku Ziihera może stać się nowym, istotnym źródłem wzrostu dla spółki.

UBS pozytywnie ocenia stabilność franczyzy Sleep, obejmującej Xywav i Xyrem - leki na sen.

Presja cenowa oraz potencjalna konkurencja ze strony leków Orexin w drugiej połowie 2026 roku mają być możliwe do opanowania.

Zdaniem analityka ryzyka w tym segmencie są mniejsze niż potencjał wzrostu związany z Ziihera.

UBS wskazuje również na Modeyso, lek stosowany w określonym typie raka mózgu. To w perspektywie 1–2 lat preparat może generować istotną sprzedaż.

Wszystko to daje argument, że pipeline onkologiczny Jazz może stopniowo zwiększać znaczenie w wynikach spółki.

Jazz Pharmaceuticals (D1 interwał)

Akcje Jazz Pharmaceuticals wzrosły o prawie 38% w 2026 roku, a w ujęciu ostatnich 12 miesięcy kurs spółki podwoił się. Mimo silnego wzrostu, nadal istneije przestrzeń do wzrostu, głównie dzięki potencjałowi nowych terapii.

