US Open 🚩 Spadki na Wall Street, akcje półprzewodników i spółek AI pod presją

Kontrakty na indeksy amerykańskie notują spadki podczas wtorkowej sesji - kontrakt na S&P 500 (US500) spada prawie 0,7%, a na Nasdaq 100 (US100) prawie 1,1% - oba indeksy zmierzają do trzeciej spadkowej sesji z rzędu. Niepewność wokół Bliskiego Wschodu utrzymuje się, a inwestorzy wydają się realizować zyski przed jutrzejszym raportem największej spółki na świecie - Nvidia (NVDA.US), która przedstawi wyniki za ostatni kwartał. Sektor półprzewodników radzi sobie wyjątkowo słabo.
Najważniejsze fakty
- NATO rozważa podjęcie operacji militarnej w Cieśninie Ormuz, jeśli do lipca kluczowa arteria handlowa nie zostanie otwarta - wg. doniesień Bloomberga
- Rentowność 30-letnich obligacji USA wzrosła powyżej 5,18%, osiągając najwyższy poziom od niemal 19 lat. Wyższe rentowności mogą podnosić koszty kredytów hipotecznych i kart kredytowych, ograniczając wydatki konsumentów oraz zwiększać presję na wysoko wyceniane spółki technologiczne i półprzewodnikowe
- Ostatnie dane z USA sugerują ponowny wzrost presji inflacyjnej, częściowo związany z wyższymi cenami ropy po eskalacji napięć wokół Iranu. Ed Yardeni ocenia, że Fed może być „spóźniony” w walce z inflacją. Według niego podwyżka stóp w lipcu mogłaby ograniczyć inflację, ale jednocześnie wywarłaby presję na rynek akcji.
- Indeks podpisanych umów na sprzedaż domów w USA wzrósł do 74,8 pkt wobec 73,7 pkt wcześniej, sygnalizując lekką poprawę aktywności na rynku nieruchomości.
- Miesięczna zmiana sprzedaży wyniosła +1,4% m/m, powyżej prognoz na poziomie +1%, choć nieco poniżej wcześniejszego odczytu +1,5% - dane mogą być odbierane pozytywnie dla amerykańskiej gospodarki i sugerują utrzymującą się odporność rynku mieszkaniowego mimo wysokich kosztów finansowania.
Wykres US500 (interwał H1)
Spada dziś kontrakt na SPX, ale uwagę przyciąga przede wszystkim indeks spółek z branży chipów - Philadelphia Semiconductor Index spada o 1,4% i cofa się już ponad 8% w ciągu ostatnich 3 dni. Inwestorzy realizują zyski po silnym rajdzie, obawiając się wysokich wycen oraz trwałości wydatków na centra danych.
Źródło: xStation5
Jak widzimy wyżej inwestorzy dziś wyraźnie 'wychodzą' ze spółek z branży półprzewodników, elektroniki i infrastrutury AI - zyskuje oprogramowanie (gdzie spółki fatalnie radzą sobie od początku roku) oraz sektor podstawowych dóbr konsumenckich. Spółki BigTech wyraźnie tracą, z akcjami Amazona spadającymi prawie 3%, słabnącym Alphabet (Google) i Teslą oraz walorami Nvidia, które znów słabo radzą sobie przed wynikami. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
Akcje Microsoftu (MSFT.US) nie notują dziś wzrostów, choć firma zaprezentowała nowe urządzenia Surface przeznaczone dla biznesu oraz zastosowań związanych z akceleracją AI. Nowe modele są wyposażone w procesory Intela, co jest kolejnym pozytywnym sygnałem dla spółki. Od dołka z kwietnia walory spółki wzrosły jednak o ponad 20%.
Źródło: xStation5
Akcje Jazz Pharma na fali wzrostów
UBS podnosi rekomendację dla Jazz Pharmaceuticals, do „kupuj” z „neutralnie”. Cena docelowa została podniesiona do 307 USD, co oznacza ponad 33% potencjału wzrostu względem poniedziałkowego zamknięcia. Bank wskazuje na odporność biznesu oraz potencjał komercyjny leków onkologicznych. Ziihera to główny motor wzrostu?
- Ziihera, lek stosowany w leczeniu raka pęcherzyka żółciowego w ocenie UBS jest głównym motorem napędowym spółki.
- UBS zakłada szybkie wykorzystanie leku oraz możliwą zgodę regulacyjną przed obowiązkowym terminem 25 sierpnia.
- Według banku Ziihera może stać się nowym, istotnym źródłem wzrostu dla spółki.
- UBS pozytywnie ocenia stabilność franczyzy Sleep, obejmującej Xywav i Xyrem - leki na sen.
- Presja cenowa oraz potencjalna konkurencja ze strony leków Orexin w drugiej połowie 2026 roku mają być możliwe do opanowania.
- Zdaniem analityka ryzyka w tym segmencie są mniejsze niż potencjał wzrostu związany z Ziihera.
- UBS wskazuje również na Modeyso, lek stosowany w określonym typie raka mózgu. To w perspektywie 1–2 lat preparat może generować istotną sprzedaż.
- Wszystko to daje argument, że pipeline onkologiczny Jazz może stopniowo zwiększać znaczenie w wynikach spółki.
Jazz Pharmaceuticals (D1 interwał)
Akcje Jazz Pharmaceuticals wzrosły o prawie 38% w 2026 roku, a w ujęciu ostatnich 12 miesięcy kurs spółki podwoił się. Mimo silnego wzrostu, nadal istneije przestrzeń do wzrostu, głównie dzięki potencjałowi nowych terapii.
Źródło: xStation5
📉 Złoto traci 1,5%
Komentarz giełdowy: Rynek między długiem a wojną
Czy CPU stanie się nowym Graalem sztucznej inteligencji?
PILNE: NATO rozważa operację w Cieśninie Ormuz, jeśli cieśnina nie zostanie otwarta do lipca
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.