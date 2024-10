Poranna odprawa (01.10.2024)

Azjatyckie akcje pozostają na plusie, z indeksem Nikkei 225 wzrastającym o 1,25%. Chińskie rynki będą zamknięte od 1 do 7 października z powodu obchodów Złotego Tygodnia. Tymczasem indeks australijski spada o 0,3%.

Japońskie badanie Tankan wykazuje stabilne nastroje biznesowe. Indeks zaufania dużych producentów pozostał bez zmian na poziomie +13, podczas gdy indeks dużych firm niebędących producentami wzrósł do +34 z +33. USDJPY jest o 0,5% wyższy, osiągając 144,29.

Japoński PMI dla przemysłu wyniósł 49,7 we wrześniu, spadając z 49,8 w sierpniu, co oznacza trzeci z rzędu miesiąc kurczenia się sektora. Produkcja i nowe zamówienia pozostały na ujemnym poziomie, podczas gdy tworzenie miejsc pracy znacznie zwolniło. Optymizm biznesowy osłabł do najniższego poziomu od końca 2022 roku, odzwierciedlając obawy o czas ożywienia popytu w obliczu globalnych i krajowych niepewności.

Ceny nowych domów w Chinach nieznacznie wzrosły we wrześniu, o 0,14% miesiąc do miesiąca w 100 miastach. W porównaniu z rokiem poprzednim, średnie ceny wzrosły o 1,85%.

Wzrost eksportu Korei Południowej spowolnił do 7,5% rok do roku we wrześniu, spadając z 11,2% w sierpniu. Wysyłki do USA wzrosły zaledwie o 3,4%, spowalniając z 11% w poprzednim miesiącu.

Sprzedaż detaliczna w Australii odbiła się o 0,7% w sierpniu, przewyższając oczekiwania wzrostu o 0,4%. Dolar australijski wzrósł o 0,25% do 0,6930 USD na tę wiadomość.

Związek zawodowy International Longshoremen's Association (ILA) reprezentujący 45 000 pracowników portów nie doszedł do porozumienia w sprawie nowej umowy z grupą pracodawców United States Maritime Alliance (USMX). Kluczowe kwestie obejmują podwyżki płac i automatyzację.

Sprzedawcy detaliczni pośpiesznie sprowadzają towary świąteczne, aby uniknąć zakłóceń związanych ze strajkiem. Walmart i Costco twierdzą, że pracują nad złagodzeniem skutków.

Oczekuje się, że eksport Tajlandii wzrośnie o 2% w tym roku, osiągając górną granicę wcześniejszych prognoz. Jednak szybko umacniający się baht stwarza wyzwania. Baht wzrósł o 5,2% od początku roku, osiągając 31-miesięczne maksimum 32,125 wobec USD.

Roczna stopa inflacji w Indonezji spadła do 1,84% we wrześniu, poniżej oczekiwań i najniżej od listopada 2021 roku. Inflacja bazowa wyniosła 2,09% rok do roku.

Qatar Airways kupi 25% udziałów w Virgin Australia od Bain Capital, zwiększając konkurencję dla Qantas Airways. Akcje Qantas spadły o nawet 4,3% na tę wiadomość.

Amazon.com uzyskał częściowe oddalenie antymonopolowego pozwu amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu, choć szczegóły pozostają utajnione. Sprawa będzie rozpatrywana w dwóch częściach, z osobnym przedstawieniem zarzucanych naruszeń i proponowanych środków zaradczych.

Ceny ropy pozostają stabilne. Kontrakty futures na ropę Brent spadły o 0,06% do 71,80 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty futures na ropę WTI spadły o 0,03% do 68,25 USD. Gaz ziemny nadal zyskuje, wzrastając dziś o 0,1% do 2,904 USD.