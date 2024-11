Poranna odprawa (01.11.2024)

Z kolei Amazon (AMZN.US) zyskiwał ponad 6,00% w handlu po zamknięciu sesji. Raport przekroczył oczekiwania dotyczące przychodów oraz zysków na akcję, z kolei segment AWS wypadł nieznacznie poniżej szacunków. Przychody netto wzrosły o 11% rok do roku do poziomu 158,88 mld USD, przekraczając górną poprzeczkę pierwotnych prognoz firmy. Zysk na akcję wzrósł do 1,43 USD (+52% względem Q3 2023: 0,94 USD). Przychody segmentu AWS wzrosły do 27,45 mld USD, powtarzając skok o 19% drugi kwartał z rzędu.