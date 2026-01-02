Poranna odprawa (02.01.2026)

- Nastroje rynków akcji podczas pierwszej sesji w 2026 roku są przeważającej mierze pozytywne; szeroki benchmark azjatyckich indeksów zamknął sesję blisko 1% wyżej, dzięki spółkom z sektorów półprzewodników i internetu; akcje Samsunga osiągnęły historyczne maksima, a kurs akcji chińskiego Baidu wzrósł o ponad 7%, a jednostka spółki, zajmująca się chipami zadebiutowała na giełdzie w Szanghaju, notując ok. 400% wzrost na debiucie.
- Kontrakty na indeksy amerykańksie zyskują, a US100 notowany jest prawie 0,9% wyżej. Jednocześnie notowania kontraktów na indeksy europejskie sugerują, że handel na Starym Kontynencie rozpocznie się w nieco słabszych nastrojach. Postęp w negocjacjach Ukrainy z Rosją ponownie utknął w martwym punkcie, a Władimir Zełenski podkreślił, że 'nigdy nie podpisze słabego porozumienia', a 10%, które wskazywał, że pozostaje niejasne w procesie negocjacyjnym, jest na tyle istotne, że związane jest z ukraińskim terytorium i gwarancjami bezpieczeństwa.
- Metale szlachetne silnie zyskują, złoto rośnie prawie o 1,5% do 4450 USD za uncję, a srebro o ponad 4,5% wracając powyżej 74 USD; zyskuje też miedź. Rok 2025 był dla metali najlepszy od 1979 roku. Co interesujące, zyskuje też indeks dolara USDIDX, ale nie przeszkadza to rosnąć także kryptowalutom. Ethereum przekroczyło granicę 3000 USD, a Bitcoin notowany jest przy 89 tys. USD, dając bykom nadzieję na wyrwanie się z konsolidacji, jeśli momentum wzrostowe na początku roku zostanie utrzymane.
- Wobec trwających napięć geopolitycznych ropa notuje prawie 0,5% wzrost do 61 USD za baryłkę, a NATGAS traci ponad 3% i spada do 3,58 USD za MMb/tu, prognozy pogody NOAA sugerują, że pogoda w Stanach Zjednoczonych między 6-12 stycznia będzie przeważnie ciepła.
- Według władz rosyjskich noworoczny atak dronowy sił zbrojnych Ukrainy spowodował 24 ofiary śmiertelne i ranił co najmniej 50 kolejnych, w okupowanej przez Rosję wsi w ukraińskim obwodzie chersońskim. Trzy drony uderzyły w kawiarnię i hotel w kurortowej miejscowości Chorły na wybrzeżu Morza Czarnego. Ukraina zaprzecza tym doniesieniom. W noworoczny wieczór rzecznik wojskowy ukrainy powiedział agencji Interfax, że siły Kijowa celują wyłącznie w rosyjskie obiekty wojskowe lub energetyczne.
- Donald Trump za pośrednictwem Truth Social udostępnił artykuł New York Times, który wskazuje, że domniemany atak Ukrainy na rezydencję Putina był kolejną manipulacją Moskwy, podczas gdy rosyjski przywódca zwodzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie traktując pokoju jako odpowiedniego rozwiązania na tym etapie walk. Fakt, że Trump udostępnił taki artykuł może sugerować ochłodzenie w relacjach obu krajów.
- Amerykańska straż przybrzeżna nadal podąża za tankowcem, wiozącym irańską ropę do Wenezueli. Statek zmienił banderę na rosyjską, a Rosja przekazała oficjalną notę dyplomatyczną, prosząc USA o zaprzestanie pościgu. Zełenski podziękował Chorwacji i Romunii, dołączającym do inicjatywy PURL, dzięki której Ukraina kupuje amerykańskie uzbrojenie. Oba kraje przekażą Ukrainie 75 mln USD. Od sierpnia do PURL dołączyły 24 państwa.
(Poranna odprawa w edycji)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.