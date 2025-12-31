Podsumowanie Dnia: Indeksy USA delikatnie tracą na zakończenie roku

-
W dniu dzisiejszym sesja na warszawskim parkiecie się nie odbyła.
Inflacja CPI w Polsce w grudniu wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym.
Wall Street kończy stary z delikatną korektą. Nasdaq spada o 0,3%, S&P 500 spada o 0,4%, a Dow Jones spada o 0,3%. Dzisiaj przypada ostatnia sesja handlowa w tym roku i zakończy się wcześniej niż zwykle.
CME Group po raz drugi w krótkim czasie podnosi depozyty zabezpieczające dla kontraktów terminowych na złoto, srebro, platynę i pallad, z wejściem w życie po zamknięciu sesji w środę. Decyzja wynika z obserwowanej zwiększonej zmienności rynkowej i ma na celu ograniczenie spekulacyjnego napędu.
Na rynkach metali szlachetnych trwa korekta. Ceny złota spadają o 0,20% i wynoszą obecnie 4330 USD za uncję, srebra o 5% do 72,20 USD za uncję, platyny o 5,2% do 2055 USD za uncję, a palladu o 0,77% do 1600 USD za uncję.
Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA spadła w ubiegłym tygodniu do najniższego poziomu od miesiąca, osiągając 199 tys., podczas gdy ekonomiści prognozowali 220 tys. Mimo tego rynek pracy pozostaje słaby, a stopa bezrobocia utrzymuje się na najwyższym poziomie od ponad czterech lat.
Zapasy ropy w USA spadły znacznie bardziej niż oczekiwano, co nieznacznie wspiera ceny surowca, jednak jednocześnie zapasy benzyny i destylatów wzrosły dużo bardziej niż prognozowano, co wskazuje na słabszy popyt na paliwa gotowe. Całość daje mieszany sygnał dla rynku ropy.
Na rynku kryptowalut trwa mieszana korekta. Bitcoin traci 0,5% i znajduję na poziomie około 88 000 USD, podczas gdy Ethereum zyskuje 0,4% i testuje poziom 2980 USD, co pokazuje, że rynek stoi w rozkroku.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.