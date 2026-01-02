Analiza techniczna DE40 (25.11.2025)

Najważniejsze wnioski Co dalej z kursem DE40?

Na interwale D1 niemiecki indeks D40 od dłuższego czasu porusza się w szerokiej konsolidacji. Praktycznie od maja ubiegłego roku notowania oscylują pomiędzy 24 700 a 23 350 punktów. Obecnie obserwujemy test górnego ograniczenia tego układu. W przypadku wybicia powyżej 24 700, celem dla kupujących mogą stać się poziomy 25 430 oraz 26 070 punktów, które wynikają z mierzeń zewnętrznych ostatniej korekty spadkowej — odpowiednio zniesień 127,2% oraz 161,8% Fibonacci’ego. Z kolei odrzucenie tego oporu może oznaczać powrót do trwającej konsolidacji, czyli dalszego poruszania się w zakresie zaznaczonym na wykresie niebieskim prostokątem. D40 – interwał D1 | Źródło: xStation5 Z kolei na interwale H1 notowania znajdują się w lokalnej tendencji wzrostowej. Ostatnie dwie korekty były dokładnie tego samego zasięgu, co zostało zaznaczone czerwonymi prostokątami, a obecna korekta również wpisuje się w tę strukturę. Kluczowe wsparcie wypada przy 24 642 punktach i dopóki pozostaje ono nienaruszone, zgodnie z metodologią Overbalance obowiązuje scenariusz dalszych wzrostów. Nawet jeśli doszłoby do większej korekty, uwagę należy zwrócić na kolejne poziomy obrony: horyzontalne wsparcie przy 24 560 punktach oraz wsparcie wynikające ze średniej 100-okresowej, zaznaczonej na wykresie kolorem niebieskim. D40 – interwał H1 | Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.