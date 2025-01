Poranna odprawa (03.01.2025)

Złoto wzrosło o 0,2% do 2.662,94 USD, zmierzając do 2% wzrostu tygodniowego mimo umocnienia dolara. Miedź pozostała na obniżonym poziomie 8.815,50 USD po rozczarowujących danych z chińskiego przemysłu, choć rynki oczekują na nowe środki stymulacyjne. Ruda żelaza była notowana poniżej 100 USD za tonę z powodu obaw o wzrost w Chinach.

