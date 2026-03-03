Poranna odprawa (03.03.2026)

Rynek akcji w Azji mocno pod presją: Indeks MSCI Asia Pacific spadł nawet o 2,8% , co oznacza największą dwudniową przecenę od kwietnia .

Silne tąpnięcie w Korei Południowej: Indeks giełdowy KOSPI zniżkował nawet o 6,8% po powrocie rynku z długiego weekendu, mimo że wcześniej był jednym z najlepiej radzących sobie indeksów w tym roku.

Kontrakty na Zachodzie sugerują dalsze spadki: kontrakty futures na indeksy w USA i Europie spadły o ok. 1% , co wskazuje na ryzyko kontynuacji korekty.

Eskalacja konfliktu Iran–USA/Izrael podbija ceny ropy: inwestorzy koncentrują się na ryzyku podaży, zwłaszcza po groźbach Iranu dot. zamknięcia Cieśniny Ormuz , kluczowego szlaku transportu ropy.

Brent powyżej 80 USD za baryłkę: cena ropy wzrosła dziś ponownie ponad 80 USD , po 'umiarkowanym' skoku o ponad 7% w poniedziałek .

Dolar się umacnia: wzrost awersji do ryzyka i napięcia geopolityczne sprzyjają umocnieniu amerykańskiej waluty .

Obligacje tracą, mimo statusu „bezpiecznej przystani”: rosnąca ropa zwiększa obawy o inflację , co podbija oczekiwania dot. stóp i ciąży rynkowi długu.

Wyprzedaż długu od Sydney po Tokio: inwestorzy sprzedają obligacje rządowe w obawie, że przedłużający się konflikt będzie podtrzymywał presję inflacyjną .

Spadki cen obligacji w wielu krajach: straty notują papiery rządowe m.in. w USA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii i Korei Południowej .

Inflacja wraca do gry: rynek ponownie wycenia ryzyko, że wyższe koszty energii osłabią perspektywy dla długu globalnego, który wcześniej miał najmocniejszy start roku od czasu pandemii .

Trump komentuje wojnę z Iranem : największe uderzenie USA ma dopiero nadejść, a prezydent USA nie wykluczył operacji lądowej oraz przekazał, że z obecnym uzbrojeniem i przemysłem USA, Ameryka może pozwolić sobie na toczenie długiej, zwycięskiej wojny

Metale szlachetne tracą pod naporem dolara: srebro cofa się prawie 3%, a złoto notowane jest płasko po wczorajszym cofnięciu; dolar amerykański umacnia się kolejną sesję z rzędu, a EURUSD traci 0,3% i pogłębia spadki.

Bitcoin cofa się z okolic 70 tys. USD: kryptowaluta cofa się dziś, ale nadal utrzymuje okolice 67,5 tys. USD po wczorajszym wzroście do lokalnego maksimum w pobliżu 70 tys. USD OIL (interwał D1) Patrząc na wykres kontraktów na ropę Brent, widzimy jak średnie EMA200 i EMA50 uformowały techniczny 'złoty krzyż', który może sugerować trwalszy impuls wzrostowy (średnia 50-sesyjna przecięła 200-sesyjną od dołu). Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.