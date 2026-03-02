Finalny odczyt PKB Polski zgodny z oczekiwaniami

Dziś o godzinie 10:00 opublikowane zostały finalne dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski za IV kwartał 2025 roku, które potwierdziły wcześniejsze prognozy analityków. Wyniki wskazują na utrzymującą się stabilność gospodarki w końcowej części ubiegłego roku, mimo wyzwań związanych z globalnymi trendami i zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym.

Kluczowe wyniki:

PKB skorygowane o czynniki sezonowe (k/k) wzrosło o 1,0%, co odpowiada przewidywaniom rynkowym. To oznacza, że Polska utrzymuje stabilny wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem (w III kwartale wzrost wyniósł 0,9%).

PKB nie skorygowane o czynniki sezonowe (r/r) za IV kwartał wzrosło o 4,0%, co również mieści się w przedziale oczekiwań. Jest to wynik nieznacznie wyższy od poprzedniego odczytu (3,8%), co może sugerować dalszy, solidny rozwój w perspektywie rocznej.

PKB skorygowane o czynniki sezonowe (r/r) wyniosło 3,6%, zgodnie z oczekiwaniami, choć warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim rokiem (4,0%) odnotowano pewne spowolnienie. Mimo to, wynik ten nadal wskazuje na pozytywną tendencję w długoterminowej perspektywie.

Co oznaczają te wyniki?

Dane za IV kwartał potwierdzają, że polska gospodarka radzi sobie stabilnie, mimo globalnych turbulencji. Wzrost o 1,0% w ujęciu kwartalnym wskazuje na pozytywne skutki sezonowe, a roczny wzrost o 4,0% wciąż mieści się w obrębie średnich wzrostów obserwowanych w ostatnich latach. Choć dynamika wzrostu w ujęciu rocznym nieco spadła w porównaniu do poprzednich kwartałów (4,0% w III kwartale), to i tak wyniki te są lepsze niż w wielu innych krajach europejskich.

Wzrost o 3,6% w ujęciu rocznym, skorygowany o czynniki sezonowe, stanowi stabilny fundament dla dalszych prognoz, choć sugeruje również, że tempo wzrostu może wyhamowywać w kolejnych miesiącach. Taki wynik może być związany z wieloma czynnikami, w tym z wyższymi kosztami energii, globalnym spowolnieniem gospodarczym czy zmniejszoną dynamiką w niektórych sektorach przemysłowych.

Jakie konsekwencje ma ten odczyt dla polityki monetarnej i rynku walutowego?

Finalne dane o PKB stanowią kluczowy element do dalszych analiz makroekonomicznych. Stabilność polskiej gospodarki w IV kwartale może wspierać dalszy wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem polskim, szczególnie w kontekście rosnącej inflacji w regionie i zacieśniania polityki monetarnej w innych krajach. Wyniki mogą mieć również wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która może na podstawie tych danych dostosować dalszą ścieżkę stóp procentowych.

Źródło: xStation5

Co dalej z polską gospodarką?

Ostateczny wynik za IV kwartał 2025 roku stanowi solidną bazę do dalszych prognoz na 2026 rok. Chociaż dynamika wzrostu nieco spadła w porównaniu z poprzednimi okresami, to Polska, dzięki dywersyfikowanej gospodarce, wciąż pozostaje jednym z silniejszych graczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się na stabilnym poziomie, Polska będzie w stanie skutecznie zarządzać wyzwaniami globalnymi, takimi jak inflacja, zmiany na rynku pracy czy polityka monetarna w strefie euro.

Oczekuje się, że polska gospodarka będzie nadal rosnąć, choć możliwe jest spowolnienie w niektórych sektorach, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się krajobrazu energetycznego w Europie. Warto jednak zauważyć, że Polska znajduje się w korzystnej pozycji, aby stawić czoła tym wyzwaniom, a dalsze inwestycje w infrastrukturę, innowacje i transformację energetyczną mogą stanowić motor dalszego wzrostu.