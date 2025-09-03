Poranna odprawa (03.09.2025)

Wall Street zamknęło się wczoraj stratami, odzwierciedlając obawy rynku o powrót niepewności handlowej oraz niższy od oczekiwań raport ISM dla przemysłu. Kontrakty terminowe wskazują na utrzymanie się pesymizmu podczas dzisiejszej sesji ( US500 : -0,3%, EU50 : -0,3%).

Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do Sądu Najwyższego o przyspieszone rozpatrzenie decyzji sądu apelacyjnego, który uznał większość jego ceł za nielegalne. Ostrzegł, że ich zniesienie zaszkodzi gospodarce USA, obwiniając wyrok za spadki na amerykańskiej giełdzie. Wykonanie odroczono do 14 października, aby dać czas na decyzję Sądu Najwyższego.

Eksport LNG z USA osiągnął w sierpniu rekordowe 9,33 mln ton dzięki rosnącej produkcji w Plaquemines. Europa pozostała głównym kupującym, importując 6,16 mln ton (66%), więcej niż w lipcu. W Azji i Ameryce Łacińskiej odnotowano spadek popytu.

W rejonie Azji i Pacyfiku dominują spadki napędzane przez niepewność handlową, mieszany wydźwięk chińskiego PMI oraz realizację zysków. AU200.cash handluje na czerwono 4. sesję z rzędu (-1,25%), traci również CHN.cash (-1,1%), HK.cash (-0,9%) oraz japoński Nikkei 225 ( JP225 : -0,55%), choć straty w Japonii są wygładzone przez zyski niektórych ekporterów (Canon: +0,5%).

Australijski PKB wzrósł w II kwartale powyżej oczekiwań 0,6% k/k (prognoza 0,5%, poprzednio 0,3%). Główny motorem wzrostu w Q2 była konsumpcja prywatna (zarówno dobra podstawowe, jak i uznaniowe, tj. rekreacja, kultura, kawiarnie) oraz wydatki rządowe. Eksport netto utrzymał się na plusie pomimo ceł, natomiast spadek zaliczyły inwestycje wraz z tym jak wiele infrastrukturalnych projektów rządowych dobiega końca.

PKB w Korei Południowej również wzrósł powyżej oczekiwań w Q2 (0,7% k/k, prognoza i poprzednio 0,6%.

Chiński Caixin PMI dla usług niespodziewanie wzrósł do 15-miesięcznego maksimum (53, prognoza 52,4, poprzednio 52,6), napędzany głównie rozwojem nowych biznesów. Mimo to marże znajdują się pod presją rosnących płac oraz cen materiałów, co motywuje firmy do zwalniania pracowników.

Dolar umacnia się względem większości walut drugą sesję z rzędu, choć największe zyski odnotowuje w stosunku do walut krajów wschodzących (USDPLN: +0,2%). Utrzymuje się presja na funcie po wczorajszej wyprzedaży brytyjskich 30-latek ( GBPUSD : -0,2% do 1.336), spadki kontynuuje również jen ( USDJPY : +0,2%). Największy opór USD stawia dzisiaj dolar australijski ( AUDUSD : -0,1%) oraz euro ( EURUSD : -0,1% do 1,1628).

Ropa (OIL) odnotowuje korektę po ostatniej serii wzrostów (brent i WTI tracą ok. -0,4%), NATGAS traci 0,5% cofając się blisko wczorajszego otwarcia.

Złoto hamuje serię dynamicznych wzrostów, utrzymując się jednak powyżej rekordowego 3500 USD za uncję (-0,05% do 3530). Korektę odnotowuje również srebro (-0,5% do 40,69 USD za uncję).

